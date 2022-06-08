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Друзей надежных много не бывает!
Наталья Денисова, Кызылординская область

В Байконыре с оглушительным успехом прошел V открытый городской фестиваль «Дружба народов».

Фестиваль был посвящен 30-летию подписания Договора о дружбе между Россией и Казахстаном. Горожане считают его одним из главных праздников Байконыра: это праздник национальных культур и традиций, встречи друзей, общего веселья, согласия, мира и единства. «Дружба народов» с каждым разом собирает все больше участников и зрителей.

С открытием фестиваля собравшихся поздравили почетный гражданин города Байконыра, заместитель начальника Центра организации и контро­ля испытаний ракетно-космической техники по испытаниям и пускам ракетоносителей «Союз» Анатолий Рудаков, руководитель Управления по обеспечению деятельности специального представителя Президента РК на комплексе «Байконур» Жасулан Абатов, глава администрации Байконыра Константин Бусыгин.

Мероприятие началось с Парада дружбы, где сотни людей представили культуру казахов, русских, белорусов, корейцев, народов Кавказа, татар, молдаван, узбеков, якутов... Была сформирована даже колонна цыган – необычайно яркая, шумная, веселая, музыкальная!

– Очень понравилось, как была представлена таджикская диаспора, – делится впечатлениями житель города Михаил Шумихин. – Шикарные костюмы, танцевальная музыка, открытые, душевные люди. От них шел такой драйв! Вся площадь ликовала. Конечно, цыгане и якуты просто «зажгли». И хочу отметить разнообразие казахских костюмов – даже представить не мог, что они могут быть такими.

Зрелищным получился «Хоровод дружбы», участники которого запустили в небо воздушные шары и голубей. Прошел традиционный конкурс народных искусств, где выступления команд сложились в феерический концерт, и зрители, покоренные динамикой песен и танцев, тоже пускались в пляс.

Для конкурса-выставки национальной кухни «Из глубины веков» приготовили десятки блюд: узбекский плов, лепешки, русские каравай, баранки, белорусские холодец, драники, абхазские баже, лобио и ачаш, татарские чак-чак и бэлиш, таджикская самбуса, вараки, хомшурбо, казахские бешбармак, кумыс и баурсаки, грузинская чурчхела… Пальчики оближешь! Лучшими мастерами признаны участники из филиала «Восход» МАИ с казахской кухней, «Хлебзавод № 1» – с русской, ГКУ «Инженерные работы» – с молдавской.

На конкурсе декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» показали работы из природных материалов, а на конкурсе «Дружба народов – богатство народное» – картины учащихся художественных школ и центров. Здесь победителями стали Семен Кондрашов, Маргарита Жукова, Динара Бажина, Наргиз Баймаханова, Нурдана Акадилкызы и другие талант­ливые авторы. Завершил фестиваль танцевальный флешмоб.

– Конечно, это круто – каждый год проводить такое грандиозное мероприятие, – считает жительница Байконыра Марина Хлебникова. – Фестиваль нужен всем жителям, он имеет важный патриотический и воспитательный посыл. У меня, например, слезы радости наворачиваются, когда по площади гордо идут дети в национальных костюмах. Они знают свои корни, культуру и языки своих этносов. Они счастливые люди!

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