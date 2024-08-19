ДТП с шестью жертвами в Жамбылской области: о состоянии пострадавших рассказали врачи

В результате аварии, произошедшей 17 августа в Жамбылской области, шесть человек, включая двух полицейских, погибли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О состоянии остальных пассажиров, которые пострадали в ДТП, рассказали в облздраве, передает корреспонеднт Kazpravda.kz

В результате ДТП 17 августа в Меркенскую центральную районную больницу по линии скорой помощи поступили 4 пострадавших.

«Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии, прооперирован – ампутация правой ноги, разрыв печени ушит, по поводу левой ноги – на скелетном вытяжении. На сегодняшний день находится в реанимационном отделении, состояние стабильно тяжелое, в сознании. Планируется операция – остеосинтез тазобедренного (-ых) сустава (-ов). Женщина – перелом ключицы, прооперирована, состояние стабильное, проходит лечение в травматологии. Мать с ребенком – состояние стабильное при поступлении, у ребенка черепно-мозговая травма, мать – сотрясение головного мозга. По настоянию родственников – в воскресенье переведены для дальнейшего лечения в Туркестан», – рассказали в управлении.

В ДП региона сообщили, что 18 августа состоялось прощание с сотрудниками полиции Галымом Арыстанбаевым и Абылайханом Абишкеном, погибшими в страшном ДТП.

Почтить память погибших и выразить поддержку их близким и родным пришли начальник департамента полиции Арманбек Баймурзин, начальник департамента собственной безопасности МВД РК Арман Саданов, замначальника департамента кадровой политики МВД РК Олжас Мырзабеков, заместитель акима области Серик Салемов, заместители начальника ДП, коллеги и друзья.

Также получены телеграммы соболезнования от министра внутренних дел РК Ержана Саденова, акима Жамбылской области Ербола Карашукеева. Они заверили, что семьям погибших сотрудников будет оказана необходимая помощь.

Похороны погибших прошли в их родных селах: Галыма Арыстанбаева — в Меркенском районе, Абылайхана Абишкена - в Таласском районе.

Фото: ДП Жамбыслкой области