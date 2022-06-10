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В мире , США
Два человека упали в бак с расплавленным шоколадом на фабрике Mars в США

Два человека упали в бак для плавки шоколада на кондитерской фабрике компании Mars в американском штате Пенсильвания, оба пострадавших спасены, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экстренные службы, передает РИА Новости.

Помощник руководителя отделения службы 911 по округу Ланкастер сообщил, что оба пострадавших были доставлены в больницу, один из них – на вертолете.

По словам другого представителя службы 911, пожарным пришлось проделать отверстие в боковой части бака. При каких обстоятельствах пострадавшие упали в эту емкость, пока не известно.

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