Два долгостроя сдадут в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о завершении строительства еще двух ЖК-долгостроев, возведение которых начали 20 и 10 лет назад, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Решили вопросы дольщиков еще двух ЖК-долгостроев. Это многоквартирные жилые комплексы «Территория комфорта-1» (вторая очередь) и «Жагалау 4» полигон 3. Оба дома начинали строить с нуля», - написал аким столицы.

К примеру, строительство ЖК «Территория комфорта» началось еще 20 лет назад. Техническое обследование дома показало, что здание аварийное. Была проведена масштабная работа по сносу всех блоков аварийного ЖК. Ранее было завершено строительство 1-ой очереди. Тогда более 100 семей-дольщиков получили ключи от квартир.

В текущем году завершено строительство второй очереди.

«Тем самым, завершили историю самого проблемного ЖК-долгостроя, чья история растянулась на 20 лет. Строительство ЖК «Жагалау 4» полигон 3 началось 10 лет назад. Из-за недобросовестного отношения менялись подрядчики, передвигались сроки завершения дома. Общим собранием жителей было принято решение переселить дольщиков в новый ЖК «Е16, Е17, Е32». Таким образом, дольщики смогли получить ключи от заветных квартир. Благоустройство территории будет продолжено весной», - сообщил градоначальник.

Завершение долгостроев находится на контроле у главы государства. Всего за последние годы завершили строительство более 140 ЖК-долгостроя. Долгожданные ключи от квартир получили более 15,5 тыс. семей-дольщиков.