Двое детей утонули в бассейне в Жамбылской области

В Меркенском районе в одном из бассейнов утонули два мальчика, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

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2 августа текущего года в отдел полиции Меркенского района поступило сообщение, что в одном из бассейнов утонули двое несовершеннолетних детей.

«По факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения обстоятельств дела», – отметили в ДП.

Напомним, двумя днями ранее в бассейне центра семейного отдыха в городе Талдыкоргане утонул 4-летний мальчик.