Малолетний ребенок утонул в бассейне в Талдыкоргане

В бассейне центра семейного отдыха в городе Талдыкоргане погиб мальчик, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области.

Фото: instagram.com/taldykorganec.insta_/

1 августа 19:49 на пульт управления скорой помощи Талдыкоргана поступил вызов о ЧП с ребенком в бассейне центра семейного отдыха Papillon.

Как выяснилось, мальчик 2019 года рождения, оставшись без присмотра родителей, упал в бассейн и утонул.

Скорая помощь оказала первую доврачебную помощь, но, к сожалению, ребенка спасти не удалось.

На месте происшествия проводили следственные мероприятия сотрудники управления полиции Талдыкоргана.