Два пассажирских поезда запустят на Алаколь

Два пассажирских поезда будут курсировать летом в направлении озера Алаколь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан Темір Жолы».

Поезд №221/222 Алматы-2 – Достык (коммерческий) периодичностью курсирования 3 раза в неделю, отправлением из Алматы-2 с 15 июня по 31 августа 2022 года по средам, пятницам, понедельникам. Из Достыка данный поезд будет курсировать с 16 июня по 1 сентября по четвергам, субботам и по вторникам;

Поезд №258/257 сообщением Нур-Султан-1 – Достык периодичностью курсирования 2 раза в неделю, отправлением из Нур-Султан-1 с 16 июня по 28 августа 2022 года по четвергам и по воскресеньям, из Достыка - с 17 июня по 29 августа по пятницам и по понедельникам.

Национальный перевозчик рекомендует пассажирам оформлять онлайн проездные документы (билеты) через сайт BILET.RAILWAYS.KZ или мобильное приложение «Билеты КТЖ». При отсутствии наличии проездных документов (билетов) рекомендуется использовать функционал «Лист ожидания».