​Дважды участковый

«Сенсорные» дети

В свои 25 она успела окончить медицинский факультет Международного казахско-турецкого университета в Туркестане, интернатуру в Шымкенте, 2 года проработать в столичной поликлинике № 6 и заслужить уважение старших коллег, а главное – пап и мам своих маленьких пациентов.

...Утро. 8.30. Городская поликлиника № 6. На втором этаже у кабинета участкового педиатра не многолюдно. Кто-то из мам с грудничками на руках неспешно расхаживает по коридору, другие убаюкивают чад сидя. С приходом врача очередь оживилась…

– Нам нужна справка, мы пролечились. Ходим в частный садик, – бойкая женщина с мальчиком лет пяти положила начало врачебному приему.

Усевшись перед тетей-врачом, мальчонка стал ждать осмотра, с нетерпением поглядывая на телефон в руках у мамы.

– Как у вас дела? Сон? Аппетит?.. Дыхание еще жестковатое, от кашля попить надо, – свернув фонендоскоп, выносит «вердикт» молодой доктор.

Мальчишка, освободившись, тут же возвращается к своему «делу»: сев на корточки у стола, не обращая ни на кого внимания, продолжает просмотр мультфильма.

– Сколько он в телефоне сидит?

Мама, замявшись, признается: да вообще-то, может целый день.

– Да вы что, в таком возрасте! Максимум 20–30 минут в день.

– Мы пытались… Заканчивается истерикой...

Вторая родительница привела дочку на прививку, но получила отказ врача: у ребенка сыпь, нужно повременить. Следом – мама с двумя детьми с жалобой на температуру у семимесячной дочери. Пока осматривали сестричку, старший, лет четырех, отрешенно стоял в сторонке, тыча пальчиком на сенсорном дисплее телефона то на одну, то на другую детскую песенку.

– Смартфоны и планшеты становятся серьезной проблемой, – комментирует ситуацию Жамиля Абдрахмановна, проводив очередного пациента. – Все больше становится детей младшего возраста, которым необходима помощь окулиста, психолога, логопеда. У меня на участке есть и двухлетние малыши, у которых зрение уже минус два! В три года, когда ребенок должен задавать вопросы, некоторые вообще не разговаривают. И все потому, что «висят» в Интернете – и они, и их родители. Больше всего пугает, что сами папы и мамы недооценивают потенциальный вред от этого для еще не окрепшего организма.

Тем временем в коридоре детское разноголосье постепенно усиливалось.

– Всегда так много народа?

– Сегодня еще ничего. Вот понедельник и пятница самые загруженные, до 40 человек в день бывает. Учитывая, что сезон гриппа и простудных заболеваний. А еще – вызовы, патронаж, – отвечает между делом на мои вопросы молодой врач, выписывая ребенку направление на УЗИ.

Не по нормативам

О загруженности медиков – разговор отдельный. Из-за нехватки кадров наш педиатр работает на двух участках. На одном – 1 115 человек, на втором – 1 090. По нормативам положено не более 900 на одного врача. Кстати, по тем же нормам на пациента должно уходить не менее 15 минут. Как считает доктор Жамиля, для осмотра детей, состоящих на диспансерном учете, это нормально, а здоровый ребенок медосмотр проходит гораздо быстрее. Впрочем, когда в коридоре десяток страждущих попасть на прием, выражающих недовольство плачем и криком, о стандартах времени думается меньше всего.

Как позже скажет заведующая педиатрическим отделением Айгуль­ Абишева, в их медицинском учреждении были бы рады видеть еще хотя бы троих, а лучше – пятерых врачей детского направления. Выпускники медвузов, получив дипломы, не спешат применять обретенные знания в поликлиниках и стационарах. В поисках более высокой зарплаты и лучших условий кто-то и вовсе уходит в другие сферы. Но ставка сегодня делается на тех, кто пришел в профессию не случайно, а, как бы это пафосно ни звучало, по зову души. Кто готов работать серьезно и долго.

– Нам бы побольше таких, как Жамиля Бейсебаева – грамотная, думающая, перспективная, – отзывается наставница молодого специалиста...

Между тем повышению качества и доступности здравоохранения государство уделяет особое внимание. Подготовка профес­сиональных медицинских кадров всегда в приоритете. Президент страны в Послании поручил Правительству в течение 5 лет довес­ти расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП. Кроме того, для стимулирования работников первичной медико-социальной помощи вводится поэтапное повышение заработной платы на 20% участковым медработникам, внед­рившим новые подходы управления заболеваниями. Для этого в текущем году будет выделено 5 млрд тенге. Все эти меры уже в скором будущем должны оказать положительный эффект не только в отношении врачей и медсестер, но и пациентов, наде­ются медицинские работники.

«Дыши глубже», «покажи язык»

…К 11 часам прием в самом разгаре. Обращает на себя внимание тот факт, что за это время никто не забегал «я только спросить», «где наша карточка?», «узнать анализы». Оказывается, этот проблемный момент, который ранее часто сопровождался словесными перепалками пациентов в коридоре и даже руганью, основанными на «куда вы без очереди?», здесь уже решили. Теперь всеми организационными вопросами в соседнем кабинете занимается медсестра, которая и координирует поток пациентов на участке.

– Можно заходить?

Широко улыбаясь, молодая женщина с двумя детьми подошла к столу и, словно извиняясь, предупредила, что забыла взять с собой «бумагу из больницы».

– А она и не нужна, у нас все в электронном виде есть, – успокои­ла врач. – Необходимость носить с собой медицинскую карту скоро вовсе отпадет, а история болезни каждого пациента будет оцифрована в электронный паспорт здоровья.

В ходе диалога становится понятно, что мамочка недавно переболела корью.

– Это было страшно. Не могла ни есть, ни пить, температура – 42, каждый глоток сопровождался жуткой болью, на свет вообще невозможно было смотреть, – 27-летняя женщина эмоционально делится пережитым, не скрывая, что готовилась к худшему. – Три дня в реанимации, еле откачали. Потом заболел сын, спустя время и дочка. Только мужа миновала такая участь, потому как он в свое время был привит…

– На моем участке в трехэтажном общежитии проживают 52 ребенка, из них заболели 20 – именно те, чьи мамы отказались от вакцинации, – продолжает тему кори врач, подчеркивая, что одна из сложностей профессии кроется именно во взаимодействии с родителями.

– Многие, особенно молодые, прежде чем обратиться к нам, начинают применять свои «знания», либо почерпнутые из Всемирной паутины, либо подсказанные «соседкой». К врачу нередко приходят уже с явными осложнениями после самолечения, – говорит Жамиля Абдрахмановна, занося данные в компьютер.

Между тем пациенты в кабинете продолжали сменять один другого. Общий алгоритм врачебных действий можно выразить в нескольких ключевых фразах: «открой рот», «покажи язык», «дыши глубже». А еще – в замечаниях по поводу привязанности детей к сотовым телефонам, без которых, оказывается, многие даже не садятся обедать и не ложатся спать. Решать эти детские проблемы необходимо серьезными взрослыми методами, иначе мы рискуем вырастить поколение хилых, близоруких аллергиков, выражает беспокойство педиатр.

В перерыве между осмотрами она поставила в известность зав­отделением о том, что на участке есть онкобольной ребенок. Также, улучив минутку, сообщила кому-то по телефону, что квота на полное обследование в Республиканском диагностическом центре для ребенка-очередника уже готова и ее можно забрать.

– Мы оказываем деткам всю предусмотренную гарантированным объемом бесплатную медпомощь, своевременно обеспечиваются малыши и лекарственными препаратами. Все, что в наших руках, мы готовы делать. Лишь бы они росли здоровыми…

P.S. Без малого 4 часа длился дневной прием участкового. Проведя все это время рядом с врачом, убеждаюсь: эта работа требует не только знаний, души, но и особого подхода к детям. Да, с ними непросто, но они не умеют лгать и притворяться и плачут, когда им больно... Впрочем, на этом ее рабочий день не закончился – пос­ле обеда предстоял патронаж с выездом на дом. И так почти каждый день. Плюс по воскресеньям – дежурство. В свободное время, которого не так много, доктор Жамиля готовится к пос­туплению в резидентуру Респуб­ликанского центра материнства и детства. «Врач учится всю жизнь», – говорит она.