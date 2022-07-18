Фото: Kazpravda.kz
Общество
Две недостроенные многоэтажки снесут в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района уделил внимание проблемам микрорайона Зердели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Жители микрорайона на первой встрече с акимом города выразили обеспокоенность из-за двух недостроенных многоэтажных домов. По мнению жителей они представляют потенциальную опасность для детей.

"По просьбе жителей сегодня уже принято решение снести указанные дома до конца текущего года и на участке (30 соток) запланировано создание зеленой парковой зоны и детской площадки", – сказал аким на встрече с жителями Алатауского района.

Также аким добавил, что по обращениям жителей в этом году покрасят фасады 63 домов в микрорайоне. Необходимое финансирование выделено, определена подрядная организация. Работы будут начаты в августе и завершены в ноябре этого года.

Ерболат Досаев отметил, что в целях полного решения проблем крена домов в микрорайоне Зердели продолжается укрепление построек. На сегодня укрепительные работы завершены по 23 домам из необходимых 30 домов. По оставшимся 7 домам работы завершат до декабря.

"Также по просьбе жителей с августа начнутся работы по восстановлению лифтов надземного пешеходного перехода по улице Момышулы рядом с микрорайоном Зердели. Подрядная организация определена, работы завершат в октябре", – сказал Е. Досаев.

Кроме того, аким сообщил, что в городе разрабатывается новая программа по сносу проблемных ветхих домов.

Жители ветхого дома по проспекту Райымбека 347 просили акима выделить средства для их расселения. Аким ответил, что в этом году в бюджете города на переселение средств не предусмотрено, но пообещал их выделить по возможности.

"Теперь стоит вопрос о том, чтобы программу реновации немного оживить за счет средств местного бюджета. Сейчас мы рассматриваем особо тяжелые случаи, то есть те дома, где людям на самом деле невозможно жить. По возможности буду предусматривать средства. Я сейчас пробую договориться с подрядчиками для того, чтобы взять в нагрузку расселение жильцов ветхих домов. Они будут строить, а вместо этого мне дадут возможность что-то снести и переселить людей", – сказал Е. Досаев.

Глава мегаполиса отметил, что новую программу планируют завершить осенью.

"По этой программе мы в каждом районе определим, где будет снос и в какие сроки мы сможем перевезти людей", – добавил он.


 


 

Популярное

Все
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Многомиллионные потери понесли костанайцы из-за непогоды
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
Я ушел навсегда...
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
Рейдерство: законодательный аспект
Ситуация вокруг программы ArtSport: давайте разбираться?
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества
В Казахстане увеличен размер оплаты труда спортивных судей
Город погубленных цветов
Глазами репортера: спорт в погонах
Только с четвертой попытки за 2,8 млрд тенге ушел с торгов аэропорт в Петропавловске
Клад ханов Золотой Орды
В свете новых угроз
К древним городам и в лучшие музеи
Справа и с правами
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Закон Республики Казахстан
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Закон Республики Казахстан
Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление
С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
АО «KEGOC»: опережающее развитие НЭС Казахстана сейчас – требование времени
Сто секунд до катастрофы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии

Читайте также

Общество
83 участника январских событий получили реальные тюремные с…
Общество
Шипами против машин защищал свою наркоплантацию житель Кызы…
Экономика , Общество
Массовые задержки рейсов в Казахстане: авиакомпаниям поручи…
Общество , Видеогалерея
Мужчину, толкнувшего полицейского во время приезда Хабиба, …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]