Две недостроенные многоэтажки снесут в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района уделил внимание проблемам микрорайона Зердели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Жители микрорайона на первой встрече с акимом города выразили обеспокоенность из-за двух недостроенных многоэтажных домов. По мнению жителей они представляют потенциальную опасность для детей.

"По просьбе жителей сегодня уже принято решение снести указанные дома до конца текущего года и на участке (30 соток) запланировано создание зеленой парковой зоны и детской площадки", – сказал аким на встрече с жителями Алатауского района.

Также аким добавил, что по обращениям жителей в этом году покрасят фасады 63 домов в микрорайоне. Необходимое финансирование выделено, определена подрядная организация. Работы будут начаты в августе и завершены в ноябре этого года.

Ерболат Досаев отметил, что в целях полного решения проблем крена домов в микрорайоне Зердели продолжается укрепление построек. На сегодня укрепительные работы завершены по 23 домам из необходимых 30 домов. По оставшимся 7 домам работы завершат до декабря.

"Также по просьбе жителей с августа начнутся работы по восстановлению лифтов надземного пешеходного перехода по улице Момышулы рядом с микрорайоном Зердели. Подрядная организация определена, работы завершат в октябре", – сказал Е. Досаев.

Кроме того, аким сообщил, что в городе разрабатывается новая программа по сносу проблемных ветхих домов.

Жители ветхого дома по проспекту Райымбека 347 просили акима выделить средства для их расселения. Аким ответил, что в этом году в бюджете города на переселение средств не предусмотрено, но пообещал их выделить по возможности.

"Теперь стоит вопрос о том, чтобы программу реновации немного оживить за счет средств местного бюджета. Сейчас мы рассматриваем особо тяжелые случаи, то есть те дома, где людям на самом деле невозможно жить. По возможности буду предусматривать средства. Я сейчас пробую договориться с подрядчиками для того, чтобы взять в нагрузку расселение жильцов ветхих домов. Они будут строить, а вместо этого мне дадут возможность что-то снести и переселить людей", – сказал Е. Досаев.

Глава мегаполиса отметил, что новую программу планируют завершить осенью.

"По этой программе мы в каждом районе определим, где будет снос и в какие сроки мы сможем перевезти людей", – добавил он.







