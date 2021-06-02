Две спасенные жизни

В реанимационное отделение инфекционного блока таразской городской многопрофильной больницы в тяжелом состоянии была экстренно госпитализирована 28-летняя беременная женщина.

Пациентку доставили из Мойынкумского района с помощью санитарной авиации. Результаты компьютерной томографии и проведенные анализы показали присутствие в организме опасного заболевания. Врачи поставили диагноз «коронавирус и двусторонняя вирусная пневмония с 88% поражением легких, протекающая в тяжелой форме».

Больше месяца медицинские работники боролись за жизнь больной в отделении реанимации, где были созданы все условия для сохранения здоровья и жизни матери и ребенка.

– Мать, жизнь которой находилась под угрозой, родила первенца. Вес малыша 3 400 граммов. К счастью, результат пробы показал, что ребенок не заразился коронавирусом и абсолютно здоров. Но после родов состояние самой больной ухудшилось: низкая сатурация, высокая температура. Она не могла дышать самостоятельно, поэтому пациентку неоднократно подключали к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, – рассказала заведующая родильным отделением Кымбат Абдраимова.

Благодаря неустанному наб­людению врачей и медсестер, правильному лечению и особому уходу мать и ребенка вскоре перевели из реанимации в профильное отделение. Постепенно состояние больной улучшилось, стабилизировалась гемодинамика и появилась возможность самостоятельного дыхания.

– Мы очень переживали за родильницу. Но она полностью доверяла нам, надеялась на лучшее, и это придавало нам дополнительные силы, – поделилась лечащий врач-инфекционист Елена Пак.

В результате грамотно проведенного лечения медперсонал больницы сумел спасти сразу две жизни. Победившая ковид молодая мама выразила огромную признательность медикам за профессионализм, терпение и заботу, отметив, что они не только вернули ее к жизни, но и подарили счастье материнства.

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, это не первый случай рождения здоровых детей у зараженных коронавирусом женщин. В этом учреждении зарегистрировано 52 аналогичных факта. Всего же с начала текущего года в больницу поступили 197 беременных и 37 рожениц, инфицированных COVID-19. Что касается отделения реанимации, за прошедший период в нем побывали 72 будущие мамы, в их чис­ле инфицированные женщины, родившие здоровых малышей.