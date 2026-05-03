39 тысяч человек приняли участие в акции «Дни чистоты» в Алматинской области

В Алматинской области подвели итоги экологической акции «Дни чистоты», в которой за три дня приняли участие около 39 тысяч человек. В результате с туристических территорий региона было собрано более 760 тонн мусора.

«Акция охватила ключевые туристические направления и позволила комплексно провести работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению», - сообщили в Акимате Алматинской области.

Аким области Марат Султангазиев в ходе субботника в Каскеленском ущелье поблагодарил жителей за активное участие в мероприятиях.

Глава региона отметил, что Каскеленское ущелье - одно из живописных мест, часто посещаемых жителями и гостями области, и подчеркнул важность сохранения чистоты подобных природных территорий.

«Экологическая программа “Таза Қазақстан”, инициированная Президентом Касым-Жомартом Токаевым, - это не просто участие в субботниках, а очищение внутреннего мира человека, его сознания. Такие инициативы должны стать частью нашей повседневной жизни. В этой связи в праздничные выходные были объявлены “Дни чистоты”. Особое внимание уделено чистоте туристических объектов. Эта работа будет продолжена», - отметил Марат Султангазиев.

В рамках итогового события были награждены граждане и организации, внесшие вклад в проведение акции. Так, уроженка Жамбылского района Асылым Кошербай признана «Самым активным молодым участником», жительница города Алатау Риза Саурбаева - «Самым активным участником старшего возраста», директор объединения «GOGO CENTRAL ASIA» Карасайского района Александр Орланов - «Самым активным эковолонтёром». Житель Балхашского района Бакытжан Хамзин отмечен в номинации «Самый чистый двор».

Кроме того, село Ават Енбекшиказахского района признано «Самым активным селом», улица Райымбек батыра в селе Кайнар Райымбекского района - «Самой чистой улицей», государственный национальный природный парк «Шарын» Уйгурского района - «Самым активным коллективом». Илийский район стал «Самым активным районом», «Город Кочевников» в Конаеве - «Самым чистым туристическим объектом», а ТОО «MERGEN HOLDING» Кегенского района - «Самым активным представителем бизнеса».

Субботники прошли на популярных туристических локациях, включая Кольсайские и Каиндинские озёра, Чарынский каньон, Тургенское ущелье, озеро Иссык, Капшагайское водохранилище, побережье озера Балхаш, территорию Курты и другие направления. На местах проводились работы по уборке, вывозу мусора, благоустройству и озеленению.

В разрезе районов объёмы вывезенного мусора составили: в Карасайском районе - 140 тонн, в Кегенском - 113 тонн, в Уйгурском - около 28 тонн, в Илийском - 82 тонны, в городе Алатау - 71 тонна, в Енбекшиказахском районе - 173 тонны, в Балхашском - 21,5 тонны, в Райымбекском - 20 тонн, в городе Конаев - порядка 22 тонн, в Талгарском районе - 58 тонн, в Жамбылском - 36 тонн.

К проведению акции было привлечено несколько сотен единиц специальной техники, проведена санитарная очистка территорий, благоустройство и озеленение, а также высажено более 13 тысяч саженцев деревьев.