Движение поездов LRT будет практически бесшумным

Столица

На сегодня система LRT успешно прошла все тесты, сообщил председатель правления «City Transportation Systems» (CTS) Асылбек Дуйсебаев в ходе пресс-тура для журналистов.                  

Фото: акимат Астаны

Специалисты проверили рельсы, станции, подвижной состав, линии связи, системы управления и безопасности. Также полностью отработаны действия в нестандартных ситуациях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Стоимость проезда в LRT составит 200 тенге, для льготных категорий граждан - бесплатно. Оплатить поездку можно любым удобным способом: банковской или транспортной картой, через QR, Apple Pay, Samsung Pay или систему Face Pay. Также билеты будут доступны в кассах и автоматах за наличный расчет.

На первом этапе оплата в LRT будет автономной, позже её объединят с общегородской системой оплаты в автобусах.

Каждый состав LRT рассчитан на перевозку более 600 пассажиров. Поезда будут курсировать в беспилотном режиме: процессы управления, ускорения, торможения и открытия дверей, а такжеработа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций полностью автоматизированы. Для дополнительного контроля сохранена возможность ручного управления и связи с диспетчером.

На линии протяженностью 22,4 км будут курсировать 15 составов (плюс 4 в резерве). Инфраструктура включает 18 станций и современное депо. Время в пути по всему маршруту составит около 40 минут при средней скорости движения 50–60 км/ч (с максимальным разгоном до 80 км/ч). Интервал движения - 5–6 минут.

Движение поездов LRT будет практически бесшумным и без вибраций. Этого удалось добиться благодаря бесшовным рельсам, усиленной изоляции вагонов и специальным колесам с резиновыми вставками.

«Система LRT – это современный и безопасный транспорт, полностью адаптированный к климату Астаны, включая экстремально низкие температуры, - подчеркнул председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Асылбек Дуйсебаев. - В основу проекта заложена технология GoA4 (Grade of Automation 4). Это высший, четвертый уровень автоматизации согласно международной классификации, обеспечивающий максимальную надежность».

Сейчас вдоль эстакады ведутся работы по благоустройству территории, в депо завершаются технические процессы, а внутри станций проводится уборка. Эти мероприятия не влияют на общие сроки запуска системы.

В ближайшее время на линии также завершится финишная покраска. Инфраструктура полностью подготовлена к эксплуатации. Дренажная система эстакады подключена, а для бесперебойной работы в зимних условиях задействуют специализированную снегоуборочную технику.

#Астана #транспорт #LRT

Популярное

Все
Индия срочно выводит золотые запасы из зарубежных стран
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
ИИ будет мониторить посевную кампанию в Казахстане
Свыше 1,3 млрд тенге похитили в Шымкенте в сфере образования
Рост обработки достиг 9,9% и поддержал восстановление промышленности
Крупный лесной пожар вспыхнул вблизи Майами
В Жезказгане прошел турнир памяти героя Нацгвардии Айбата Аманова
В 5 раз вырос объем финансирования весенне-полевых работ в Казахстане
Минэнерго раскрашивает дизтопливо для контроля расхода на посевной
ВВП Казахстана на душу населения превысил 17 тысяч долларов
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
В Грузии новый патриарх
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Олжас Бектенов пригласил участников заседания Бернского союза к реализации инвестпроектов
Почти 350 кг взрывчатки обнаружили и изъяли в ВКО
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Мангистау в цвету
Пилотов дронов готовят в Караганде
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
Очередная сельхозярмарка пройдет в эти выходные в Астане
Назначен новый руководитель администрации Президента
Назначен первый заместитель Премьер-министра
Протяните руку помощи
Полеты над Бурабаем
К строительству аэропорта «Новый Ташкент» готовятся в Узбекистане
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Ряд силовиков награждены госнаградами РК
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
В забое станет безопасней
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Новые подходы в обучении
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту

Читайте также

Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Аста…
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Побед…
Столичного ветерана войны Рзагула Байкешева торжественно по…
В столице прошло зрелищное шествие барабанщиков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]