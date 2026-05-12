На сегодня система LRT успешно прошла все тесты, сообщил председатель правления «City Transportation Systems» (CTS) Асылбек Дуйсебаев в ходе пресс-тура для журналистов.

Специалисты проверили рельсы, станции, подвижной состав, линии связи, системы управления и безопасности. Также полностью отработаны действия в нестандартных ситуациях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Стоимость проезда в LRT составит 200 тенге, для льготных категорий граждан - бесплатно. Оплатить поездку можно любым удобным способом: банковской или транспортной картой, через QR, Apple Pay, Samsung Pay или систему Face Pay. Также билеты будут доступны в кассах и автоматах за наличный расчет.

На первом этапе оплата в LRT будет автономной, позже её объединят с общегородской системой оплаты в автобусах.

Каждый состав LRT рассчитан на перевозку более 600 пассажиров. Поезда будут курсировать в беспилотном режиме: процессы управления, ускорения, торможения и открытия дверей, а такжеработа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций полностью автоматизированы. Для дополнительного контроля сохранена возможность ручного управления и связи с диспетчером.

На линии протяженностью 22,4 км будут курсировать 15 составов (плюс 4 в резерве). Инфраструктура включает 18 станций и современное депо. Время в пути по всему маршруту составит около 40 минут при средней скорости движения 50–60 км/ч (с максимальным разгоном до 80 км/ч). Интервал движения - 5–6 минут.

Движение поездов LRT будет практически бесшумным и без вибраций. Этого удалось добиться благодаря бесшовным рельсам, усиленной изоляции вагонов и специальным колесам с резиновыми вставками.

«Система LRT – это современный и безопасный транспорт, полностью адаптированный к климату Астаны, включая экстремально низкие температуры, - подчеркнул председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Асылбек Дуйсебаев. - В основу проекта заложена технология GoA4 (Grade of Automation 4). Это высший, четвертый уровень автоматизации согласно международной классификации, обеспечивающий максимальную надежность».

Сейчас вдоль эстакады ведутся работы по благоустройству территории, в депо завершаются технические процессы, а внутри станций проводится уборка. Эти мероприятия не влияют на общие сроки запуска системы.

В ближайшее время на линии также завершится финишная покраска. Инфраструктура полностью подготовлена к эксплуатации. Дренажная система эстакады подключена, а для бесперебойной работы в зимних условиях задействуют специализированную снегоуборочную технику.