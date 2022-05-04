Фото: МЧС РК
Происшествия , Общество
Двое детей утонули в оросительном канале Алматинской области

Двое детей утонули в оросительном канале Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

3 мая 2022 года в 19:05 часов в Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области поступило сообщение о том, что в оросительном канале, расположенном на окраине села Жандосова Карасайского района, утонули двое детей 6 и 8 лет.

«На месте происшествия выяснилось, что из оросительного канала, ширина которого 6 метров и глубина 1,5 метра, родственниками были извлечены тела девочки 2014 года и мальчика 2015 года, которые во время игры в 300-х метрах от жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упали в оросительный канал и утонули», – сообщили в МЧС.

На место происшествия выезжали сотрудники ДЧС Алматинской области, управления полиции и бригада скорой помощи.

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