Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Астане

В Астане двое парней напали на прохожего, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт 102 поступило сообщение от 26-летнего мужчины o том, что по улице Кордай двое неизвестных парней избили и ограбили его.

Момент нападения попал в обзор камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое парней подошли к молодому человеку и стали наносить ему удары. Вырвав из рук сумку, грабители бросились бежать.

Потерпевший бросился вдогонку, пытаясь догнать грабителей, но безуспешно.

Добычей злоумышленников стали 1400 долларов США.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались парни в возрасте 19 и 17 лет.

В настоящее время проводится досудебное расследование. 19-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП.

Несовершеннолетний взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.

Установлено, что иностранную валюту они обменяли на тенге и часть из них успели потратить. Оставшиеся денежные средства изъяты.