Общество

Двоих директоров финпирамиды "QI-Trade Kazakhstan" задержали в Алматы

Полицейские Алматы задержали двоих директоров финансовой пирамиды "QI-Trade Kazakhstan", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

По данным Следственного Управления ДП Алматы, два директора ТОО "QI-Trade Kazakhstan" – 30 и 26 лет - задержаны и в порядке ст.128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания. Их действия квалифицированы по ст.217 ч.3 УК РК. Накануне судом была санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей".

"Вместе с тем, 26-летний генеральный директор ТОО объявлен в международный розыск. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения и задержание. На расчетные счета фирмы наложены ограничения. В настоящее время проводятся следственные действия с участием потерпевших и других сотрудников данного ТОО. Действиям каждого из них органом досудебного расследования будет дана правовая оценка", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Ранее, 6 января, полицейские Алматы обратились к вкладчикам ТОО "Ql-Trade Kazahstan". По данным городского ДП, с коллективным заявлением обратились уже 99 потерпевших от предполагаемой финансовой пирамиды.

Следственным управлением Департамента полиции Алматы в настоящее время расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенном руководством ТОО "Ql-Trade Kazahstan".

"14 декабря 2020 года в Управление полиции Медеуского района с коллективным заявлением обратились 99 вкладчиков по созданию и руководству финансовой пирамиды. В настоящее время список потерпевших значительно вырос, установлены эпизоды и в других городах страны. Подозреваемый объявлен в международный розыск", – рассказал заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

В ведомстве сообщили, что продолжают искать обманутых компанией "QI Trade".

"Назрела следственная необходимость призвать граждан, являющихся вкладчиками указанного ТОО, обратиться в Следственное Управление ДП Алматы по адресу: Алматы, улица Масанчи, дом 55 или по телефонам: 254-43-80; 254-49-82; +7-777-250-68-37; +7-707-555-50-87 или 102", – добавил Абдрахманов.

Напомним, около ста алматинцев заявили, что стали жертвами финансовой пирамиды QI Trade. Жители города вложили деньги в некую частную компанию, владелец которой подался в бега за рубеж.

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