Двоих жителей СКО покусала белка - чем это опасно

После укусов белками за медицинской помощью обратились два жителя Северо-Казахстанской области, передает корреспондент Кazpravda.kz .

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С приближением весны возросла опасность заражения людей смертельно опасным вирусом бешенства. Риск умереть от этого заболевания, считают специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, сохраняется из-за большой численности бродячих собак.

А повышается он в зимне-весенний период, когда вирус в населенные пункты заносят дикие животные и заражают им домашних.

В прошлом году за медицинской помощью обратился 681 человек после контакта с собаками и кошками, еще 68 человек пострадали от мышей и крыс, имеются факты укусов коровами, лошадьми, лисами и даже белками.

Неизвестно, носителем каких болезней может быть это милое животное. В травмпункте вам сразу же сделают профилактический укол от бешенства и от столбняка.

Среди инфекционных болезней именно бешенство занимает особое место из-за своей абсолютной летальности (если в первые часы не оказать помощь зараженному человеку, он неминуемо погибнет).

Северо-Казахстанская область находится в зоне природного очага бешенства. Благодаря активной профилактической работе заболевания людей бешенством здесь не отмечаются с 1998 года.