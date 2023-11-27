Дворцевой в Туркестане

Известный режиссер, уроженец Шымкента Сергей Дворцевой планирует снять историческую киноленту, основанную на реальных событиях. Сценарий фильма пока держится в секрете. Однако известно, что его жанр определен как приключенческая драма.

Часть эпизодов картины режиссер намерен отснять в Туркестане и Карнаке.

Режиссер фильма «Айка», в котором снималась казахстанская актриса Самал Еслямова, ставшая победительницей в номинации «Лучшая женская роль» на Каннском кинофестивале, поделился своей задумкой с акимом Туркестанской облас­ти Дарханом Сатыбалды. Глава региона пообещал проекту поддержку и пожелал Сергею Дворцевому успехов в реализации творческих планов.

– Это будет очень большая работа, – приоткрыл завесу тайны Сергей Дворцевой. – Ведется подготовка к мегапроекту, в котором примут участие представители нескольких стран, в том числе мировые кинозвезды. Кастинг пройдет и в Казахстане. Эта тема очень важна для меня. Последние восемь месяцев изу­чаю исторические факты, знакомлюсь с тем, что написано на иранских, китайском языках. Вдохновлен. Готов собрать материалы и удивить мир. Это будет уникальное произведение. Оно не затеряется в архивах через два-три года, а сохранится надолго.

Кинорежиссер подчеркнул, что хочет и готов внести личный вклад в дальнейшее развитие казахстанского кинематографа.