Дворцевой в Туркестане Статьи 27 ноября 2023 г. 2:00 0 Любовь Доброта Российский режиссер готовится к работе над историческим фильмом, съемки которого пройдут в том числе в Туркестане. фото пресс-службы облакимата Известный режиссер, уроженец Шымкента Сергей Дворцевой планирует снять историческую киноленту, основанную на реальных событиях. Сценарий фильма пока держится в секрете. Однако известно, что его жанр определен как приключенческая драма. Часть эпизодов картины режиссер намерен отснять в Туркестане и Карнаке. Режиссер фильма «Айка», в котором снималась казахстанская актриса Самал Еслямова, ставшая победительницей в номинации «Лучшая женская роль» на Каннском кинофестивале, поделился своей задумкой с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды. Глава региона пообещал проекту поддержку и пожелал Сергею Дворцевому успехов в реализации творческих планов. – Это будет очень большая работа, – приоткрыл завесу тайны Сергей Дворцевой. – Ведется подготовка к мегапроекту, в котором примут участие представители нескольких стран, в том числе мировые кинозвезды. Кастинг пройдет и в Казахстане. Эта тема очень важна для меня. Последние восемь месяцев изучаю исторические факты, знакомлюсь с тем, что написано на иранских, китайском языках. Вдохновлен. Готов собрать материалы и удивить мир. Это будет уникальное произведение. Оно не затеряется в архивах через два-три года, а сохранится надолго. Кинорежиссер подчеркнул, что хочет и готов внести личный вклад в дальнейшее развитие казахстанского кинематографа. #Туркестан #кино #история #фильм #режиссер #съемки