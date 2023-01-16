"Почти год дворы завалены мусором": жители Рудного пожаловались на антисанитарию в городе

Также, по словам горожан, им не произвели ни одного перерасчёта за неоказанную услугу.

Фото жительницы Рудного

В редакцию Kazpravda.kz обратились жители города Рудный. По их словам, дворы почти год завалены мусором, и в городе полная антисанитория.

"Дворы все в мусоре, который разносят ветер и животные, дети играют среди пакетов. Плюс ни одного перерасчёта за неоказанную услугу. И это не окраина, это середина города, три 9-этажных дома и много 5-этажных, рядом детские площадки", – рассказала жительница Рудного, прислав в редакцию фотографии.

В акимате города в ответ на запрос редакции сообщили, что по адресу Сандрийгайло, 60, где сделана одна из фотографий, буквально сегодня произвели зачистку территории от мусора и поставили новые контейнеры.

"В целом общая картина по контейнерным стоянкам следующая: ТОО "L-Traiding" продолжает заниматься установкой новых контейнеров. Работа по этому направлению продолжалась и в выходные дни. Были поставлены новые контейнеры по адресам: Пионерская, 20 и 28, Парковая, 126. Всего было установлено 156 контейнеров на 22-х контейнерных стоянках города", – проинформировали в акимате.

В городской администрации пояснили, что работа по данному направлению продолжается. Предприятие ведет работы по вывозу мусора и установке контейнеров по следующим адресам: Сандригайло, 60, 63/1, 74. Планируется установка новых контейнеров на 60-ти стоянках города, по которым прошел конкурс среди мусоровывозящих компаний.

Также в акимате сообщили, что с 1 февраля жителям домов, обслуживаемым на данных контейнерных стоянках, счета за услуги вывоза ТБО будут выставляться новой фирмой. Услуги ТОО "L-Traiding" можно будет оплатить онлайн через ЕРЦ и в отделениях ЕРЦ.

Фото акимата Рудного