Двойную регистрацию по месту жительства в РК имеет 324 751 гражданин – ЦИК

Общество
Анастасия Прилепская
В Казахстане, по оперативным данным МВД, 324 751 человек имеют прописку и вторую регистрацию по месту временного проживания. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров на заседании ЦИК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Согласно оперативным данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 15 апреля 2019 года в Казахстане насчитывается 324 751 гражданин с двумя регистрациями – постоянной и временной по месту проживания", - сказал Константин Петров. 

Он отметил, что за период, прошедший с предыдущих выборов (парламентские выборы 20 марта 2016 года – прим. автора), в Казахстане внесено изменение в миграционное законодательство, введена регистрация по месту временного проживания.

"Законодательно установлено, что временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей, согласно поданному заявлению. (…) При этом Конституционным законом о выборах определено, что гражданин может быть включен только в один список избирателей ", - уточнил член ЦИК.

По его словам, казахстанцы, имеющие две регистрации, первично включены в списки по месту постоянной регистрации, но могут самостоятельно принять решение, где они будут голосовать.

"Если временно зарегистрированный гражданин или гражданин без регистрации хочет голосовать, он вправе в любой период до 10 мая (по закону – за 30 дней до дня голосования – прим. автора) придти в местный исполнительный орган, где его обязаны включить в список избирателей. При этом местный исполнительный орган должен открепить его от того места, где он ранее был внесен в список избирателей, чтобы не было двойного голосования по месту прописки и по месту жительства", - добавил Константин Петров.

Он также напомнил, что на 1 января 2019 года в реестре избирателей Казахстана зарегистрировано 11 млн 814 тыс. граждан.

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