Двойную регистрацию по месту жительства в РК имеет 324 751 гражданин – ЦИК

В Казахстане, по оперативным данным МВД, 324 751 человек имеют прописку и вторую регистрацию по месту временного проживания. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров на заседании ЦИК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Согласно оперативным данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 15 апреля 2019 года в Казахстане насчитывается 324 751 гражданин с двумя регистрациями – постоянной и временной по месту проживания", - сказал Константин Петров.
Он отметил, что за период, прошедший с предыдущих выборов (парламентские выборы 20 марта 2016 года – прим. автора), в Казахстане внесено изменение в миграционное законодательство, введена регистрация по месту временного проживания.
"Законодательно установлено, что временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей, согласно поданному заявлению. (…) При этом Конституционным законом о выборах определено, что гражданин может быть включен только в один список избирателей ", - уточнил член ЦИК.
По его словам, казахстанцы, имеющие две регистрации, первично включены в списки по месту постоянной регистрации, но могут самостоятельно принять решение, где они будут голосовать.
"Если временно зарегистрированный гражданин или гражданин без регистрации хочет голосовать, он вправе в любой период до 10 мая (по закону – за 30 дней до дня голосования – прим. автора) придти в местный исполнительный орган, где его обязаны включить в список избирателей. При этом местный исполнительный орган должен открепить его от того места, где он ранее был внесен в список избирателей, чтобы не было двойного голосования по месту прописки и по месту жительства", - добавил Константин Петров.
Он также напомнил, что на 1 января 2019 года в реестре избирателей Казахстана зарегистрировано 11 млн 814 тыс. граждан.