Двух человек осудили в Жетісу за незаконный доступ к Damumed

Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Жетісу, обвиняемых в незаконном доступе к информационным системам Министерства здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Фото: КНБ РК

30 января решением суда г.Талдыкорган они приговорены к штрафам в размере 300 месячных расчетных показателей (более 1,1 млн - Прим. ред).