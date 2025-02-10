Двух человек осудили в Жетісу за незаконный доступ к Damumed
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Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Жетісу, обвиняемых в незаконном доступе к информационным системам Министерства здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК
30 января решением суда г.Талдыкорган они приговорены к штрафам в размере 300 месячных расчетных показателей (более 1,1 млн - Прим. ред).
«Следствием установлено, что путем незаконного завладения учетными записями медицинских работников ими осуществлен неправомерный доступ к информационным системам «Регистр прикрепленного населения» и Damumed Министерства здравоохранения РК», - говорится в сообщении.