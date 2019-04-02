Общество
Двух пострадавших в ДТП с автобусами в Нур-Султане выписали из больницы
Двое пострадавших в ДТП с автобусами в Нур-Султане выписаны из больницы. В городской больнице № 2 остаются 12 пострадавших, еще один пациент находится в Национальном центре нейрохирургии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"На сегодняшний день на стационарном лечении в городской многопрофильной больнице № 2 находятся 12 пострадавших. Как сообщает городская многопрофильная больница № 2, у восьми пострадавших состояние здоровья отмечается как относительно удовлетворительное, у четырех пациентов состояние средней степени тяжести. Две пострадавшие выписаны", – проинформировали в городском управлении общественного здравоохранения.

Еще один пациент находится на лечении в Национальном центре нейрохирургии.

Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением врачей и получают всю необходимую терапию, заверили в управлении общественного здравоохранения.

Напомним, 26 марта на проспекте Кабанбай батыра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автобусов и легковых автомобилей. Автобус пригородного маршрута №303 допустил столкновение с автобусом маршрута №12. В результате ДТП погибли два человека.

Всего за медицинской помощью обратились 36 человек. Бригадами СМП 26 человек были доставлены в стационары города, 23 доставлены в городскую многопрофильную больницу, 2 пациента – в горбольницу №1 и один пациент в центральную дорожную больницу. 8 человек с легкими ушибами обратились в стационары самостоятельно.

Среди пострадавших была гражданка Филиппин 1983 года рождения, ее состояние оценивалось как тяжелое. Предварительный диагноз был – "Травма грудной клетки, перелом бедер".

Аким города Бахыт Султанов распорядился оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия.

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