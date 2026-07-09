Джастин Бибер выступит в перерыве финала ЧМ-2026

Американский певец Джастин Бибер добавит свой фирменный стиль к звездному шоу в перерыве финала чемпионата мира, присоединившись к другим хедлайнерам — Мадонне, Шакире и BTS, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на FIFA

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Также выступят звезда афробита Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22 — коллектив учеников начальной школы из Статен-Айленда, Нью-Йорк; последний выйдет на сцену вместе с Coldplay.

Мадонна, Шакира и BTS возглавят шоу в перерыве финала чемпионата мира

11-минутное выступление в перерыве, подготовленное Крисом Мартином из Coldplay, состоится во время финала за пределами Нью-Йорка 19 июля. Шоу пройдет в поддержку Фонда образования FIFA Global Citizen, который собирает 100 миллионов долларов, чтобы помочь детям получить доступ к образованию и футболу.

«Чемпионат мира FIFA объединяет мир так, как ничто другое, — говорится в заявлении Бибера. — Я благодарен за возможность принять участие в этом шоу в перерыве и еще больше благодарен за то, что оно уже помогает расширять доступ детей по всему миру к образованию».

Из всех выступлений особенно примечательно участие Burna Boy: он является одной из двух звезд официальной песни чемпионата мира этого года, «Dai Dai», которую возглавляет Шакира.

Эта песня объединяет музыкальные миры: афробит и латиноамериканские ритмы, создавая по-настоящему глобальный многоязычный поп-трек. В одном из куплетов они перечисляют самых известных футболистов мира и страны, участвующие в чемпионате мира этого года.

«Чемпионат мира FIFA — одно из немногих событий, которое действительно объединяет весь мир, — сказал Burna Boy. — Представлять Африку на первом в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира FIFA — это честь и ответственность, к которым я отношусь очень серьезно».

И хотя Супербоул славится своим шоу в перерыве, в футболе такие выступления не являются обычной практикой: например, в финале Лиги чемпионов обычно проводится концерт перед матчем.

В этом году шоу в перерыве чемпионата мира также включит некоторых персонажей «Улицы Сезам», а также Кермита и Мисс Пигги.