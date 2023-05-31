Единая цель, единые интересы

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Елена Иванова

Ассамблея народа Казахстана подписала меморандумы о сотрудничестве с политическими партиями «Amanat» и «Ауыл».

фото предоставлено АНК

Оба соглашения нацелены на объединение усилий в деле укреп­ления общественного сог­ласия и общенационального единства. Подписание меморандумов, прошедшее в столичном Доме дружбы, состоялось в целях реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, данных на XXXII сессии АНК.

Как отметил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, Глава государства не случайно подчеркнул, что деятельность АНК сыграла важную роль в политической модернизации страны, способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства.

– Деятельность АНК, ее общественных структур и этнокультурных объединений сконцентрирована на работе по широкому спектру вопросов, волнующих общество, выстраивании и укреп­лении различных площадок меж­этнической коммуникации, информационно-идеологической деятельности. У ассамблеи есть устоявшиеся форматы. Но мы также гибки к внедрению новых подходов в рамках сотрудничест­ва и кооперации с другими общественно-политическими инс­титутами, – подчеркнул Марат Азильханов.

По мнению исполнительного секретаря партии «Amanat» Елнура Бейсенбаева, все политические и общественные силы страны на самом деле преследуют общую фундаментальную цель – укреп­ление единства народа во имя обеспечения независимости и устойчивого развития страны.

– Поэтому мы должны объединить усилия наших активов. Ассамблея является одним из важных гражданских институтов, сплачивающих народ, – отметил он. – Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, мир и согласие должны восприниматься не только как государственная идеология, но и как составная часть нашей общественной и личной жизни.

«Amanat», будучи партией парламентского большинства, занимая 76,9% мест в маслихатах всех уровней, имеет все ресурсы для эффективной работы по обозначенным в меморандуме направлениям.

У Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» своя целевая аудитория, но идеи общенационального единства остаются приоритетными и в ее политической программе.

– Значение ассамблеи в нашем обществе, несомненно, очень велико, ее даже можно назвать важнейшей частью политической системы страны. Эта структура вносит огромный вклад в укреп­ление единства. Партия «Ауыл» готова поддержать проекты АНК, – сказал председатель политобъединения Али Бектаев.

Меморандумы о сотрудничестве предусматривают проведение совместных общественных, культурно-массовых и научно-практических мероприятий, направленных в том числе на формирование патриотических ценностей и сохранение традиций народа Казахстана. Стороны также договорились об организации совместных диалоговых площадок, нацеленных на повышение правовой культуры населения и продвижение общественного согласия и общенацио­нального единства.

На встречах стороны определили главные направления совместной работы – это участие в проектах и различных мероприя­тиях АНК, ее общественных структур и этнокультурных объединений, направленных на укрепление общенационального единства, общественного согласия и гармоничных межэтнических отношений. А также реализация совместных проектов по продвижению государственного языка, сотрудничество с советом матерей ассамблеи по линии духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, по­пуляризации семейных ценнос­тей, противодействия наркомании. И конечно, взаимодействие с РОО «Ассамблея жастары» в плане социальной поддержки молодежи, военно-патриотического воспитания, благотворительности и волонтерской деятельности.

#АНК #меморандум #«Ауыл» #«Amanat»

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