Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с представителями общест­венности, трудовыми коллективами, депутатами маслихатов, членами Ассамблеи народа Казахстана и талантливой моло­дежью Актюбинской области. На повестке – совместная работа по реализации поручений Главы государства, развитию региона и задачи для взаимодействия палаты с маслихатами в рамках нового формата работы.

На встрече с депутатами мас­лихатов и представителями общественности Маулен Ашимбаев подчеркнул важность качественной реализации реформ, иниции­рованных Президентом страны, для успешного развития регионов и повышения благосостояния граж­дан. В этом контексте он обоз­начил ключевые направления совместной работы в законодательной сфере на предстоящий период.

– По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране реализуются комплексные реформы, в том числе направленные на диверсификацию экономики, развитие обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. На IV заседании Нацио­нального курултая были также обозначены приоритеты, касающиеся социально-экономического и политического развития страны. Эти комплексные инициативы – залог создания Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана. В этой связи для качественной реализации поставленных Главой государства задач важно продолжить системное взаимодействие и совместную работу сенаторов с депутатами маслихатов, – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Участники встречи обсудили основные задачи по развитию новых точек роста, привлечению инвестиций в регион, задачи в сфере межэтнических отношений, обозначенные Главой государства на ХХХІV сессии Ассамб­леи народа Казахстана, а также вопросы продвижения духовной дипломатии в рамках подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в Астане.

Отдельное внимание было уделено роли образованных молодых людей в процессе модернизации страны, важности привития им созидательных ценностей и прогрессивных идей, а также их сис­темной поддержке. Речь шла о таких стратегических и льготных программах, как «Национальный фонд – детям», «Болашак», «Жас­тар», Государственной образовательной накопительной системе «Келешек» и других, открывающих обширные возможности для раскрытия потенциала талантливых казахстанцев.

– Казахстан должен стать современным и сильным государством, в котором основной приоритет – принцип Справедливости. Достичь этой задачи без участия молодежи невозможно, поскольку для развития нужны свежие идеи и новый взгляд. Поэтому важно формировать у молодых людей навыки постоянного самообразования, анализа, повышения эмоционального интеллекта. Вместе с тем сила личности заключается в культивировании правильных ценностей и следовании принципу «Адал азамат», выдвинутому Президентом страны, – отметил спикер Сената.

Депутаты в рамках поездки посетили школу интернатного типа AQBOBEK для одаренных детей, в которой ведется обучение по ведущим образовательным прог­раммам, а также встретились с трудовыми коллективами завода по производству керамогранита ТОО «Зерде-Керамика Актобе» и центра «Қамқорлық», представляющего широкий спектр услуг для детей с инвалидностью и с ментальными нарушениями.