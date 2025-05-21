Единство целей и приоритетов Парламент 21 мая 2025 г. 5:30 0 Ербол Тишкамбаев Первоочередные задачи совместной работы с маслихатами обозначил Маулен Ашимбаев в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область фото пресс-службы Сената Парламента РК Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с представителями общественности, трудовыми коллективами, депутатами маслихатов, членами Ассамблеи народа Казахстана и талантливой молодежью Актюбинской области. На повестке – совместная работа по реализации поручений Главы государства, развитию региона и задачи для взаимодействия палаты с маслихатами в рамках нового формата работы. На встрече с депутатами маслихатов и представителями общественности Маулен Ашимбаев подчеркнул важность качественной реализации реформ, инициированных Президентом страны, для успешного развития регионов и повышения благосостояния граждан. В этом контексте он обозначил ключевые направления совместной работы в законодательной сфере на предстоящий период. – По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране реализуются комплексные реформы, в том числе направленные на диверсификацию экономики, развитие обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. На IV заседании Национального курултая были также обозначены приоритеты, касающиеся социально-экономического и политического развития страны. Эти комплексные инициативы – залог создания Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана. В этой связи для качественной реализации поставленных Главой государства задач важно продолжить системное взаимодействие и совместную работу сенаторов с депутатами маслихатов, – сказал спикер Сената в своем выступлении. Участники встречи обсудили основные задачи по развитию новых точек роста, привлечению инвестиций в регион, задачи в сфере межэтнических отношений, обозначенные Главой государства на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана, а также вопросы продвижения духовной дипломатии в рамках подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в Астане. Отдельное внимание было уделено роли образованных молодых людей в процессе модернизации страны, важности привития им созидательных ценностей и прогрессивных идей, а также их системной поддержке. Речь шла о таких стратегических и льготных программах, как «Национальный фонд – детям», «Болашак», «Жастар», Государственной образовательной накопительной системе «Келешек» и других, открывающих обширные возможности для раскрытия потенциала талантливых казахстанцев. – Казахстан должен стать современным и сильным государством, в котором основной приоритет – принцип Справедливости. Достичь этой задачи без участия молодежи невозможно, поскольку для развития нужны свежие идеи и новый взгляд. Поэтому важно формировать у молодых людей навыки постоянного самообразования, анализа, повышения эмоционального интеллекта. Вместе с тем сила личности заключается в культивировании правильных ценностей и следовании принципу «Адал азамат», выдвинутому Президентом страны, – отметил спикер Сената. Депутаты в рамках поездки посетили школу интернатного типа AQBOBEK для одаренных детей, в которой ведется обучение по ведущим образовательным программам, а также встретились с трудовыми коллективами завода по производству керамогранита ТОО «Зерде-Керамика Актобе» и центра «Қамқорлық», представляющего широкий спектр услуг для детей с инвалидностью и с ментальными нарушениями. #мажилис #депутаты #регионы