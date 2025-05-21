Единство целей и приоритетов

Парламент
0
Ербол Тишкамбаев

Первоочередные задачи совместной работы с маслихатами обозначил Маулен Ашимбаев в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с представителями общест­венности, трудовыми коллективами, депутатами маслихатов, членами Ассамблеи народа Казахстана и талантливой моло­дежью Актюбинской области. На повестке – совместная работа по реализации поручений Главы государства, развитию региона и задачи для взаимодействия палаты с маслихатами в рамках нового формата работы.

На встрече с депутатами мас­лихатов и представителями общественности Маулен Ашимбаев подчеркнул важность качественной реализации реформ, иниции­рованных Президентом страны, для успешного развития регионов и повышения благосостояния граж­дан. В этом контексте он обоз­начил ключевые направления совместной работы в законодательной сфере на предстоящий период.

– По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране реализуются комплексные реформы, в том числе направленные на диверсификацию экономики, развитие обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. На IV заседании Нацио­нального курултая были также обозначены приоритеты, касающиеся социально-экономического и политического развития страны. Эти комплексные инициативы – залог создания Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана. В этой связи для качественной реализации поставленных Главой государства задач важно продолжить системное взаимодействие и совместную работу сенаторов с депутатами маслихатов, – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Участники встречи обсудили основные задачи по развитию новых точек роста, привлечению инвестиций в регион, задачи в сфере межэтнических отношений, обозначенные Главой государства на ХХХІV сессии Ассамб­леи народа Казахстана, а также вопросы продвижения духовной дипломатии в рамках подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в Астане.

Отдельное внимание было уделено роли образованных молодых людей в процессе модернизации страны, важности привития им созидательных ценностей и прогрессивных идей, а также их сис­темной поддержке. Речь шла о таких стратегических и льготных программах, как «Национальный фонд – детям», «Болашак», «Жас­тар», Государственной образовательной накопительной системе «Келешек» и других, открывающих обширные возможности для раскрытия потенциала талантливых казахстанцев.

– Казахстан должен стать современным и сильным государством, в котором основной приоритет – принцип Справедливости. Достичь этой задачи без участия молодежи невозможно, поскольку для развития нужны свежие идеи и новый взгляд. Поэтому важно формировать у молодых людей навыки постоянного самообразования, анализа, повышения эмоционального интеллекта. Вместе с тем сила личности заключается в культивировании правильных ценностей и следовании принципу «Адал азамат», выдвинутому Президентом страны, – отметил спикер Сената.

Депутаты в рамках поездки посетили школу интернатного типа AQBOBEK для одаренных детей, в которой ведется обучение по ведущим образовательным прог­раммам, а также встретились с трудовыми коллективами завода по производству керамогранита ТОО «Зерде-Керамика Актобе» и центра «Қамқорлық», представляющего широкий спектр услуг для детей с инвалидностью и с ментальными нарушениями.

#мажилис #депутаты #регионы

Популярное

Все
Фотоловушка для снежного барса
Девушки взяли бронзу
Интеллект искусственный, а душа – живая
Счастье с доставкой на дом
Лекарств нет, но вы держитесь!
Новые правила регистрации мобильных телефонов
«Призрачный мир» Батырхана Шукенова
Как регион борется с дефицитом врачей
В Петропавловске разгорается скандал, связанный с выселением медработников из Дома врача.
Властелины света
Важен осознанный подход
ИИ на страже психологического благополучия
Болезнь выявили вовремя
Стреляли, подтягивались, пели...
Хранительница книжного мира
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Бесценное богатство из отходов
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Торговать не зерном, а крупами
Если вы подверглись цифровой атаке...
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Химия угля: новое дыхание индустрии
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

Определена повестка
На принципах взаимного уважения
Учиться экономике
АНК должна принять участие в создании нового бренда страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]