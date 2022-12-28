Ее картины не похожи ни на какие другие. Каждая работа – это манифест женских судеб, сотни глаз, глядящих сквозь века на мир. Гульмарал Таттибаева – художник, оживляющий историю

Баянаул. Тяжело переступая натруженными ногами, по вспаханному полю идет женщина. Она часто нагибается, берет что-то с земли и кладет в мешок за спиной. Вечереет, солнце почти село, в домах зажигают лучину. Время суровое, военное, керосин не достать, поэтому чаще обходились самодельными шырақ – скрученными в жгуты тряпками.
Мешки надежды
Баянаул. Тяжело переступая натруженными ногами, по вспаханному полю идет женщина. Она часто нагибается, берет что-то с земли и кладет в мешок за спиной. Вечереет, солнце почти село, в домах зажигают лучину. Время суровое, военное, керосин не достать, поэтому чаще обходились самодельными шырақ – скрученными в жгуты тряпками.
Затемно она приходит домой, мешок ее не наполнен даже наполовину, но она рада, что сегодня дети лягут спать не голодными. Колоски, оставшиеся после уборки урожая на поле, будут их ужином. Эта женщина – бабушка Гульмарал по материнской линии, Сагира Смагулкызы. Мужчины ушли на фронт, нужно кормить детей и стариков. Женщины трудились от заката до рассвета, уходили с петухами, возвращались затемно, наравне с ними работали и подростки. Дастархан нередко был общим, еду делили на всех детей. И это единство спасло, помогло выстоять вопреки всему, выжить и вырастить детей.
«Я прожила три века. Видела голодомор, войну и живу сейчас, в мирное время», – так говорила Сагира Смагулкызы.
Война опалила всех: те, кто был в тылу, воевали с нищетой, работали до изнеможения. Осуществление девиза «Все для фронта, все для Победы» доставалось дорогой ценой. Дети, которым едва исполнилось 10–12 лет, вставали к станку, пахали, сеяли, собирали урожай. Детство Алмагуль Усенбеккызы – бабушки по отцовской линии – выпало на годы войны. Вместе с другими детьми она трудилась на рисовом поле, носила неподъемные мешки.
Две женщины, чьи дети потом встретятся и соединят свои судьбы, на своих плечах вынесли тяготы войны, разрухи, нищеты. Испытания их не согнули, за спиной у них были мешки надежды, они вывели детей к свету знаний.
Могли ли они представить тогда, что меньше чем через век их внучка станет известным мастером, покажет миру работы, выполненные на мешковине? Скорее всего, нет.
Защитный купол