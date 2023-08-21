Эффективное решение

В Кызылорде, как и в других городах Казахстана, актуален вопрос создания новых учебных мест в густонаселенных районах, где школы переполнены. В областном центре эту проблему решают за счет возведения новых корпусов во дворах дейст­вующих учебных заведений. Сейчас, например, на финише находится строительство пристройки к школе-лицею № 101, новых компактных корпусов школ-лицеев № 3, 264 и школы им. Абая.

Строительство этих важнейших для города объектов на карандаше держит аким области Нурлыбек Налибаев. Недавно он побывал в школе-лицее № 101, рассчитанной изначально на 600 мест, но в ней обучаются... 2 275 детей. В этой ситуации даже строительство пристройки на 375 мест – всего лишь полумеры.

– Конечно, вопрос школ с большим количеством учащихся лучше решать, построив в этом же районе еще одну школу, – пояснил аким. – Но когда в центре города нет свободных для строительства участков, мы вынуждены прибегать и к таким мерам.

Мурат Абенов тоже побывал на этой важной стройке, и его впечатлил способ решения проблемы.

– Во время депутатской поездки я познакомился с хорошим опытом Кызылординской области, – рассказал депутат. – Уверен, он пригодится и другим регионам. Что делать, если мес­тонахождение школы – густонаселенный район, число жителей которого быстро растет, а свободного земельного участка для строительства нового учебного заведения нет? Выкупить в этом районе дома и снести их? Дорого. Строить школы на окраинах? А как родители будут возить туда детей? Именно поэтому в Кызылорде применили очень эффективный способ – строить дополнительные корпуса рядом с существующей школой. Смотрите: в настоящее время стоимость строительства новой школы на 300 мест составляет в среднем 1,5–2 миллиарда тенге, а строительство дополнительного корпуса на 375 мест обходится в 800 миллионов. Средняя стоимость строительства новой школы на 600 мест составляет 3 миллиарда тенге, а строительство дополнительного корпуса на 550 мест – 900 миллионов тенге. Земля новая не нужна, инфраструктура готова, спортзал и столовая уже существуют.