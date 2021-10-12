Экибастузец напал с ножом на лежачую больную

Пьяный экибастузец с ножом напал на лежачую больную и забрал у нее последние деньги. Пенсионерка прикована к постели, поэтому держала входную дверь в квартиру открытой. Этим и воспользовался злоумышленник в погоне за легкой наживой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.
Как рассказали в полиции, 39-летний житель Экибастуза был в гостях у знакомой, вместе они распивали алкоголь. Женщина рассказала приятелю о своей соседке - 76-летней больной бабушке, которая не закрывает дверь, потому что к ней ежедневно приходят медработники. Также она обмолвилась, что у соседки есть сбережения.
Примерно через два часа после этого разговора экибастузец, уже будучи изрядно подшофе, надел медицинскую маску, перчатки и шапку, зашел в квартиру пожилой соседки своей знакомой. Она лежала на диване в спальне. Злоумышленник накрыл ее голову одеялом и стал душить, а затем, угрожая ножом, стал требовать деньги.
"Напуганная женщина вынула из-под подушки сумку, внутри которой находились все ее сбережения – 110 тысяч тенге. Но мужчине этого было не достаточно, он также забрал сотовый телефон LG стоимостью четыре тысячи тенге и связку из трех ключей – от квартиры и гаража. А после чего скрылся", - рассказали в департаменте полиции.
Подозреваемого удалось быстро вычислить и задержать. В суде мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы за разбой по части 3 статьи 192 Уголовного кодекса РК.