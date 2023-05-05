Экипаж самолета отравился бортовой едой в Алматы

Транспорт, Происшествия
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Санврачи провели проверку на кухне и складах компании-поставщика и обнаружили стафилококк.

Фото: кадр из видео

Телеканал "Астана" рассказал об очередном ЧП в казахстанской авиации. Четыре члена экипажа самолета, вылетевшего из Алматы, отравились бортовой едой, передает Kazpravda.kz.

Как сообщается, инцидент произошел на чартерном рейсе компании "Air Charter Service". Пострадавшие свое недомогание связали с продуктами, которые ели на борту.

Санврачи провели проверку на кухне и складах компании-поставщика и обнаружили нарушения не только в хранении обедов и завтраков. Выяснилось, что в цехе в ужасном состоянии были канализационные трубы и раковина. Обнаружен стафилококк.

Предпринимателя оштрафовали на 1600 МРП. Это свыше 5,5 млн тенге.

"Выявлено множество нарушений. В ходе внеплановой проверки мы взяли образцы. Наложен штраф. Предприниматель с выявленными нарушениями согласился. К слову, сегодня бортпроводники чувствуют себя хорошо, все приступили к работе, закрыв больничные листы", - прокомментировала и. о. руководителя отдела мониторинга ДСЭК на транспорте Акмарал Семизбаева.

 

#еда #самолет #борт #экипаж #отравления

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