Экипаж самолета отравился бортовой едой в Алматы

Санврачи провели проверку на кухне и складах компании-поставщика и обнаружили стафилококк.

Фото: кадр из видео

Телеканал "Астана" рассказал об очередном ЧП в казахстанской авиации. Четыре члена экипажа самолета, вылетевшего из Алматы, отравились бортовой едой, передает Kazpravda.kz.

Как сообщается, инцидент произошел на чартерном рейсе компании "Air Charter Service". Пострадавшие свое недомогание связали с продуктами, которые ели на борту.

Санврачи провели проверку на кухне и складах компании-поставщика и обнаружили нарушения не только в хранении обедов и завтраков. Выяснилось, что в цехе в ужасном состоянии были канализационные трубы и раковина. Обнаружен стафилококк.

Предпринимателя оштрафовали на 1600 МРП. Это свыше 5,5 млн тенге.

"Выявлено множество нарушений. В ходе внеплановой проверки мы взяли образцы. Наложен штраф. Предприниматель с выявленными нарушениями согласился. К слову, сегодня бортпроводники чувствуют себя хорошо, все приступили к работе, закрыв больничные листы", - прокомментировала и. о. руководителя отдела мониторинга ДСЭК на транспорте Акмарал Семизбаева.