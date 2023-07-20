Экологи приглашают жителей Павлодара поучаствовать в общественных слушаниях

Рядовое объявление о пред­стоя­щих слушаниях по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта новой площадки по обращению с отходами ТОО «Утилизация» могло бы остаться незамеченным. Но только не в Павлодаре.

Экология и плотная концентрация промышленных предприятий «на один квадратный метр» – больные темы для жителей Прииртышья. Что говорить, если область много лет удерживает первую строчку в печальном рейтинге по объемам вредных выбросов в атмосферу среди всех регионов Казахстана? К примеру, по данным Бюро национальной статистики, в 2022 году на долю региона приходилось 724,1 тыс. тонн, тогда как выбросы предприятий Карагандинской области, стоящей на втором месте по стране, составили только 469 тыс. тонн.

У горожан, без преувеличения, «глаз дергается», когда они слышат, что в Павлодаре или Экибас­тузе намерены построить еще один завод. Да, люди с пониманием относятся к тому, что развитая промышленность и растущие инвестиции – обязательные условия для благополучной жизни самих павлодарцев. Только вот просят не забывать о балансе между экологией и экономикой.

Помимо того что в регионе действуют сильные общественные экологи и НПО подобного профиля, у самих павлодарцев есть что вспомнить, когда речь заходит о защите родного города. Так, в 1987–1989 годах жители, объединенные местными журналистами, не позволили построить в областном центре вредное производство белково-витаминного концентрата, хотя вопрос властями, тогда еще советскими, казалось, был решен.

Дружно встали на защиту павлодарского воздуха горожане и в 2015-м: общественный резонанс и грамотные аргументы помогли отказаться от строительства завода по сжиганию опасных отходов. Этот последний кейс также состоял из кропотливой работы: люди собирали подписи на бумаге, посещали общественные слушания, изучали законодательство, многостраничные материалы проекта и так далее. Город вздохнул с облегчением, когда прозвучала новость – завода не будет.

Лайт-версия?

И вот, спустя восемь лет на экопортале появляется объявление, которое павлодарским журналистам сразу же напомнило начало развития событий 2015 года.

ТОО «Утилизация» планирует разместить в Северной промзоне площадку для сбора, хранения и утилизации отходов. Принимать их здесь намерены в объеме свыше 260 тыс. тонн в год. Большую часть из них хотят перерабатывать. Например, строительные отходы путем дробления в щебень, резинотехнические изделия – в крошку. Но есть планы и по сжиганию отходов, в том числе опасных и медицинских…

И это еще не все. Предприятие хочет заниматься приемом и отправкой на утилизацию СОЗ-содержащих отходов (конденсаторов, трансформаторов), образующихся на различных промышленных предприятиях. Это стойкие органические загрязнители, которые в организме не разлагаются и имеют свойство накапливаться. Например, полихлордифенилы (ПХД), мониторинг которых в воздухе, воде и почве является обязательным в развитых индустриальных странах из-за их высокой опас­ности для окружающей среды и здоровья людей.

Так вот на новой площадке хранение ПХД-содержащих отходов будет осуществляться в Павлодаре до момента отправки их на уничтожение. У кого их намерены собирать? Кому передавать на уничтожение? На каких условиях и за чей счет? Все это пока вопросы без ответов, тем более что во всем Казахстане еще нет ни одного завода, который бы занимался ликвидацией таких отходов.

Общественные экологи думают, что новый проект можно считать своеобразной мини-версией завода, который горожане не дали построить в Павлодаре в 2015 году. Инициатор другой, проект другой, но вот подход к проекту не больно-то изменился: сначала бизнес – потом общественные интересы.

– С отходами работать нужно – это бесспорно. Но другое дело – какие технологии применять. Здесь мы видим много опасных и нерациональных вещей, – говорит руководитель общественного объединения «Эком» Светлана Могилюк. – Судя по документам, выставленным на экопортале, сжигание заявлено вроде бы в меньших масштабах, чем планировали в 2015-м – ежегодно по пять тысяч тонн. Но это в том числе опасные отходы – медицинские, лом от техники, где содержится много тяжелых металлов, однако при этом выбросы от тяжелых металлов при сжигании никак не учтены в оценке воздействия нового предприятия на окружающую среду. Да и вообще мы видим, что собираются сжигать то, что в принципе не надо бы сжигать, в частности, 300 тонн картона, 30 тонн бумаги. Какой в этом смысл, ведь такие материалы могут быть переработаны экологичным способом?! Нерациональный подход настораживает.

Светлана Могилюк отмечает, что установки по сжиганию отходов в Павлодарской области уже есть – зачем еще одна, из материалов ОВОС неясно. А воп­росов по хранению отходов на этом предприятии еще больше. Не прописано в представленных документах и то, что будут делать с отходами, полученными в процессе деятельности самого предприятия, например, золой и шлаками, образованными от сжигания опасных отходов. Выбросы в атмосферу от работы площадки, по оценкам, составят 53 тонны в год, из них 14,6 тонны – это вещест­ва второго класса опаснос­ти. Как они влияют на окружаю­щую среду – в ОВОС ни слова.

Место расположения новой площадки на первый взгляд не удивляет. Сами разработчики ОВОС так и подают информацию – «на антропогенно-нарушенной территории», мол, в промышленной зоне и без того «грязно», и ничем новый объект территории не навредит. Только вот не нужно забывать, что недалеко от Северной промзоны предполагают строить новый жилой микрорайон Павлодара – «Жастар» называется, для него уже и ПСД разработали. И Светлана Могилюк отмечает, что он-то будет гораздо ближе, чем те постройки, влияние на которые сейчас оценивает документ ОВОС.

– Зачем увеличивать техногенную нагрузку рядом с тем местом, где предполагается проживание молодых семей? – резонно задает вопрос эколог. – Если там решили строить жилой массив, то нужно уже ограничивать накопление выбросов в этой зоне. И тем более не устраивать в такой близости от будущего жилья хранилище опасных СОЗ-отходов.

Втихую не получится

Словом, сомнений у павлодарской общественности много. Экологи предлагают павлодарцам воспользоваться возможностью и задать свои вопросы инициаторам новой площадки по управлению отходами. И тут надо отметить, что последние постарались сделать так, чтобы внимания к их объекту было минимум.

Например, объявление о слушаниях для павлодарцев размес­тили на телеканале «kókshe», который формально транслируют и в городе на Иртыше через «Отау ТВ». Только вот вряд ли павлодарцы смотрят кокшетаус­кий телеканал. Как и не ходят летом павлодарцы в областную филармонию – там тоже на стенде висело это объявление о слушаниях. И единое здание областных управлений горожане посещают не так часто, как фронт-офис городского акимата или ЦОНы, но очередное объявление повесили на стенде именно там, от внимательных глаз подальше... И отчитались, что сделали все по закону, оповестив местное население.

Но по закону все объявления об общественных слушаниях сейчас публикуются и на экопортале. И вот здесь его уже не смогли пропустить неравнодушные горожане. Так что теперь неизвестно, хватит ли места всем желающим в кабинете 307 в офисном здании по улице Астана, 279⁄3, где в три часа дня 28 июля будут звучать важные вопросы и, надеемся, ответы на них.