Экс-глава Верховного суда признался, за что ему стыдно

Экс-председатель Верховного суда Казахстана, ныне вице-спикер Сената Парламента РК Жакип Асанов признался, за что ему было стыдно в его бытность главой ВС, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: sud.gov.kz

«Стыдно за многих моих коллег, которые допускали очень серьезные нарушения. У меня спрашивают, если мне не нравится чье-то решение, что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Когда с журналистами встречался в прошлом году, они спрашивали, что важно для судьи. Я сказал независимость. Вот мы не все это понимаем…», – признался Асанов в интервью в Сенате.

На вопрос о том, совершал ли он ошибки в должности главного судьи страны, Жакип Асанов признал, что ошибки свойственны любому человеку.

«Ну не бывает людей (не совершающих ошибок – прим. авт.). Вот смотрите, сегодня кого не любят? Везде говорят, не любят тех, кто находит ошибки в тех людях, которые проявляют инициативу, которые хотят что-то изменить. Вот они во многих случаях изгои», – заявил он.

Также журналисты поинтересовались, какие реформы судебной системы страны можно считать его победой.

«Вот если единственное сказать достижение, я вот этим очень горжусь. Именно по моей инициативе удалось добиться, чтобы случайные люди не становились судьями. За 5 лет ни один мой знакомый, родственник судьей не стал. Почему? Потому что мы сделали такую систему, создали такие фильтры, что любой человек без образования не может быть судьей, если он не квалифицирован», – отметил Асанов.