Эксгибициониста задержали в Костанае

Фото: Polisia.kz

19-летний мужчина устроил «голый забег» по улицам города

«Его действия оскорбили чувства горожан и стали грубым нарушением общественного порядка. Полиция, конечно, не оставила без внимания этот "перформанс"», - говорится в сообщении информационного сайта МВД.

Освидетельствование показало, что задержанный употреблял седативные вещества.

В отношении парня возбуждено производство за мелкое хулиганство. Он помещен в комнату временного задержания.