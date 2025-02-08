Эксгибициониста задержали в Костанае
13
Задержанный, как показала экспертиза, употреблял седативные вещества, передает Kazpravda.kz
19-летний мужчина устроил «голый забег» по улицам города
«Его действия оскорбили чувства горожан и стали грубым нарушением общественного порядка. Полиция, конечно, не оставила без внимания этот "перформанс"», - говорится в сообщении информационного сайта МВД.
Освидетельствование показало, что задержанный употреблял седативные вещества.
В отношении парня возбуждено производство за мелкое хулиганство. Он помещен в комнату временного задержания.