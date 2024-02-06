Перспективы деятельности Олжаса Бектенова на новом посту оценил журналист

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Дана Аменова
Корреспондент

Собственный корреспондент российского издания «Коммерсантъ» Александр Константинов поразмышлял о предстоящих переменах в общественно-политической жизни страны, сообщает Kazpravda.kz 

Фото из личного архива А. Константинова

По  словам журналиста, назначение Олжаса Бектенова стало неожиданным, поскольку среди потенциальных кандидатов в главы Кабмина не называлась фамилия нового премьер-министра. Он был выбран главой государства Касым-Жомартом Токаевым, исходя из личного опыта.

— Действующий президент руководил Кабмином не в самой простой ситуации, в 2000-2002 годах. Он ориентируется на набор профессиональных компетенций, которые считает важными для этой должности. Некоторые из них при этом не входят в обязательный перечень, такие как самодостаточность, уверенность, харизма и организационные способности. Очевидно, глава государства полагает, что именно лидерские качества необходимы для этой работы. Присмотревшись в течение года к деятельности господина Бектенова, президент решил, что он вполне справится, поэтому его можно отпустить в свободное плавание, — считает Александр Константинов.

Спикер отметил, что говорить о программе нового премьера пока преждевременно. Завтра на расширенном заседании правительства станет понятно, какие изменения ожидают Кабмин. В данное время ситуация такова, что предстоящее заседание будет представлять не отчет прежнего кабинета министров, а станет изложением программы нового правительства. 

 

 

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