Перспективы деятельности Олжаса Бектенова на новом посту оценил журналист

Фото из личного архива А. Константинова

По словам журналиста, назначение Олжаса Бектенова стало неожиданным, поскольку среди потенциальных кандидатов в главы Кабмина не называлась фамилия нового премьер-министра. Он был выбран главой государства Касым-Жомартом Токаевым, исходя из личного опыта.

— Действующий президент руководил Кабмином не в самой простой ситуации, в 2000-2002 годах. Он ориентируется на набор профессиональных компетенций, которые считает важными для этой должности. Некоторые из них при этом не входят в обязательный перечень, такие как самодостаточность, уверенность, харизма и организационные способности. Очевидно, глава государства полагает, что именно лидерские качества необходимы для этой работы. Присмотревшись в течение года к деятельности господина Бектенова, президент решил, что он вполне справится, поэтому его можно отпустить в свободное плавание, — считает Александр Константинов.

Спикер отметил, что говорить о программе нового премьера пока преждевременно. Завтра на расширенном заседании правительства станет понятно, какие изменения ожидают Кабмин. В данное время ситуация такова, что предстоящее заседание будет представлять не отчет прежнего кабинета министров, а станет изложением программы нового правительства.