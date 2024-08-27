Эксперт рассказал о процессе образования радионуклидов и воздействии атомной станции на окружающую среду

Считается, что основным источником радиоактивного загрязнения окружающей среды при работе энергоблоков АЭС являются выбросы радионуклидов, но это не совсем так.

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О процессе образования радионуклидов и воздействии атомной станции на окружающую среду рассказал начальник отдела ядерной безопасности и развития атомной энергетики Института атомной энергии Нацио­нального ядерного центра Виталий Поспелов.

Ученый буквально на пальцах объяснил, что происходит с радионуклидами, образующимися в реакторе во время цепной реакции деления ядер урана. Данные радиоактивные продукты не улетучиваются в атмосферу, а попадают в специальные резервуары – газгольдеры, в которых происходит выдержка газа.

В процессе выдержки большинство радионуклидов распадается, превращаясь в нерадиоактивные изотопы. После чего воздух, их содержащий, пропускают через систему газо­очистки, где установлены специальные фильт­ры, настроенные на улавливание газообразных продуктов.

В качестве дополнительной меры безопасности воздух выбрасывается через высокую трубу, поэтому ионизирующие частицы нередко теряют свою активность, не достигнув земли, чего, кстати, не скажешь об угольной ТЭС, где фон (каменное топливо также обладает долей природной радиации) значительно выше.

– Основная часть радиоактивных продуктов деления остается в урановом топливе и не попадает в окружаю­щую среду, – рассказывает Виталий Поспелов. – Это достигается наличием многобарьерной, или, как говорят специалисты, глубокоэшелонированной защиты. Первым барьером при этом выступает сама топливная «таблетка», которая может сохранять целостность длительное время при температурах, создаваемых в активной зоне реактора.

Следующим защитным барьером выступает корпус реактора и система трубопроводов.

– Реактор и все основное оборудование размещено под железобетонной оболочкой, которая служит не только защитным барьером на пути выхода радиоактивных веществ в окружающую среду, но и может выдержать довольно серьезные внешние воздействия природного и техногенного характера, такие как землетрясение, таран самолета или детонация взрывного устройства, – продолжает Виталий Поспелов. – Причем данные постоян­ного мониторинга радиационной обстановки вокруг действующих АЭС показывают, что эмиссия загрязняющих веществ в атмосферу не превышает ПДК (предельно допустимых концентраций), установленных нормативами. Значительно больше граждане получают от сеанса флюорографии или при полете на самолете.

Другим фактором воздействия АЭС на окружающую среду считается тепловое влияние, возникающее при функционировании градирен, охлаждающих систем и брызгальных бассейнов.

На территории санитарной зоны в результате воздействия АЭС, в частности водоемов-охладителей, выделяются тепло и влага, вызывая повышение температуры на 1–1,5 градуса в радиусе нескольких сот метров. Но необходимо отметить, что тепловое воздействие характерно для энергоблоков и с паровой турбиной, этот недостаток не является присущим исключительно АЭС.

Если говорить о химических вещест­вах-загрязнителях, то при работе АЭС их выход в окружающую среду настолько микроскопичен, что санитарными службами АЭС даже не рассматривается как источник воздействия на окружающую среду и население.

– Из-за случившихся в прошлом серьезных аварий на атомных станциях (Чернобыль, «Фукусима») у населения сущест­вует беспокойство в отношении безо­пасности и возможности возникновения аварий, приводящих к выбросу значительного объе­ма радиоактивных материалов в окружаю­щую среду. Но на современных АЭС предусмотрены многочисленные предохранительные устройства, которые автоматически останавливают реактор в случае какой-либо неисправности, – пояснил Виталий Поспелов.