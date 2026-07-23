НЯЦ протестировал новое топливо для АЭС

Речь, в частности, идет о совместном с Росатомом успешном тестировании нового поколения ядерного топлива – смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП), предназначенного для новейшего российского реактора на быстрых нейтронах

БРЕСТ-ОД-300.

Как отметил заместитель главного инженера РГП НЯЦ РК Денис Зарва, испытания были проведены Национальным ядерным центром республики в специально смоделированных условиях, максимально приближенных к теоретически возможной аварии. Тестирование прошло в соответствии с инновационным проектом, стартовавшим в 2021 году в рамках амбициозной программы «Прорыв», которая ставит своей целью вывести безопасность атомной энергетики на беспрецедентно высокий уровень.

Технологии нитридного СНУП-топлива обладают неос­поримым стратегическим значением для дальнейшего развития современной атомной энергетики. Многие его компоненты были специально разработаны для применения в реакторах первого поколения, еще со свинцовым теплоносителем, однако исследования показали, что в своей основе оно может быть эффективно использовано и в новейших реакторах на быстрых натриевых нейтронах.

Не секрет, что в современных действующих реакторах на теп­ловых нейтронах, составляющих основу мировой атомной энергетики, используется лишь около 1% доступного урана; оставшиеся 99% направляются на временное хранение или утилизируются как радиоактивные отходы.