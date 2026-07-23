НЯЦ протестировал новое топливо для АЭС

АЭС
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Эксперты госкорпорации «Росатом», АО «НАК «Казатомпром», Национального ядерного центра и Института ядерной физики Казахстана завершили цикл научных работ, связанных с созданием инновационных реакторных технологий и повышением эффективности и безопасности атомной генерации завтрашнего дня.

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Речь, в частности, идет о совместном с Росатомом успешном тестировании нового поколения ядерного топлива – смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП), предназначенного для новейшего российского реактора на быстрых нейтронах
БРЕСТ-ОД-300.

Как отметил заместитель главного инженера РГП НЯЦ РК Денис Зарва, испытания были проведены Национальным ядерным центром республики в специально смоделированных условиях, максимально приближенных к теоретически возможной аварии. Тестирование прошло в соответствии с инновационным проектом, стартовавшим в 2021 году в рамках амбициозной программы «Прорыв», которая ставит своей целью вывести безопасность атомной энергетики на беспрецедентно высокий уровень.

Технологии нитридного СНУП-топлива обладают неос­поримым стратегическим значением для дальнейшего развития современной атомной энергетики. Многие его компоненты были специально разработаны для применения в реакторах первого поколения, еще со свинцовым теплоносителем, однако исследования показали, что в своей основе оно может быть эффективно использовано и в новейших реакторах на быстрых натриевых нейтронах.

Не секрет, что в современных действующих реакторах на теп­ловых нейтронах, составляющих основу мировой атомной энергетики, используется лишь около 1% доступного урана; оставшиеся 99% направляются на временное хранение или утилизируются как радиоактивные отходы.

Ключевым преимуществом реакторов на быстрых нейтронах выступает их способность эффективно использовать для генерации электрической и тепловой энергии вторичные продукты топливного цикла, в частности, накопленный плутоний. При этом, обладая высоким коэффициентом воспроизводства, «быс­трые» реакторы способны производить больше потенциального топлива, чем они потребляют. Более того, они могут осуществлять «дожигание», то есть утилизацию с выработкой энергии, высокоактивных трансурановых элементов, широко известных как актиниды.

Согласно классификации, принятой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), четвертое поколение ядерных энергетических систем предполагает внедрение разнообразных передовых технологий, объединенных важнейшими результатами. К ним относится, в том числе, более высокая эффективность использования ядерного топлива.

По словам Дениса Зарвы, ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально трансформировать всю отрасль атомной энергетики, в первую очередь благодаря достижению нового уровня безопасности, расширению номенклатуры применяемого топлива и существенному уменьшению объемов радиоактивных отходов.

Целенаправленное международное и казахстанско-российское сотрудничество позволяет республике максимально эффективно использовать свои богатейшие урановые ресурсы и уверенно смот­реть в будущее, внося весомый вклад в обеспечение мировой энергетической безопасности и неуклонное развитие передовой ядерно-энергетической науки.

#топливо #АЭС #Казатомпром #Росатом #реакторные технологии

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