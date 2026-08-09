В Казахстане предлагают усилить радиоэкологический мониторинг приграничных территорий

АЭС

Для мониторинга предлагают использовать автоматизированные станции, беспилотники и искусственный интеллект

Фото: radon.ru

На фоне развития атомной энергетики в Центральной Азии Казахстану необходимо расширять систему радиоэкологического мониторинга приграничных территорий. Особое внимание предлагается уделить южным регионам страны, граничащим с государствами, где планируется строительство атомных электростанций, передает Kazpravda.kz.

Одной из основных задач специалисты называют определение естественного состояния окружающей среды еще до ввода новых атомных объектов в эксплуатацию. Речь идет о формировании так называемого «нулевого», или базового, радиационного фона. В дальнейшем эти показатели позволят объективно оценивать любые изменения радиационной обстановки.

«Если подобные исследования не провести заблаговременно, то через несколько лет будет невозможно достоверно определить, являются ли обнаруженные изменения следствием деятельности новых предприятий или существовали в природе изначально. Поэтому именно сегодня необходимо сформировать надежную научную базу для будущего экологического контроля», — сообщили в Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии.

Сейчас радиационный мониторинг ведется в разных регионах Казахстана. В частности, радиоэкологические исследования проводятся на объектах ЛИРА на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении и территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона. При этом, как отмечают специалисты, существующей плотности наблюдений в приграничных районах недостаточно для детального анализа возможных изменений.

Предлагается проводить комплексные исследования почвы, воды, донных отложений, растительности и атмосферных выпадений с определением содержания природных и техногенных радионуклидов. Параллельно необходимо изучать химический состав окружающей среды.

Систему наблюдений также предлагается дополнить современными технологиями. В их числе - использование беспилотников для оперативного обследования больших территорий, создание станций, передающих данные в режиме реального времени, и применение искусственного интеллекта для обработки полученной информации.

Такие исследования должны позволить определить оптимальное размещение новых пунктов наблюдения и повысить эффективность государственной системы радиационного мониторинга.

В Агентстве подчеркивают, что радиоэкологический мониторинг приграничных территорий следует рассматривать не только как инструмент экологического контроля, но и как элемент национальной безопасности. Сформированная сейчас база данных сможет использоваться для оценки радиационной обстановки на протяжении десятилетий.

#мониторинг #экология #атомная энергетика

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