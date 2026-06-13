Строительство АЭС создаст до 10 тысяч рабочих мест в Казахстане

Об этом сообщили в Агентстве атомной энергии, передает Kazpravda.kz

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Строительство атомной электростанции станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов Казахстана. Потребление электроэнергии в стране ежегодно растет в среднем на 3–4%.

Особенно заметен рост спроса в южных регионах, где часть потребностей по-прежнему покрывается за счет перетоков электроэнергии из северной энергетической зоны.

«Согласно прогнозам, реализация проекта строительства АЭС в Алматинской области позволит обеспечить рабочими местами около 5 тысяч человек к 2030 году. На пике строительно-монтажных работ в 2032 году численность задействованного персонала достигнет порядка 10 тысяч человек. После ввода станции в эксплуатацию в 2035 году на постоянной основе будет создано около 2 тысяч рабочих мест», - сообщили в Агентстве.

Помимо создания рабочих мест, строительство станции будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов, развитию инженерных компетенций и формированию новой высокотехнологичной отрасли.

Развитие атомной энергетики также потребует модернизации дорог, объектов электро- и водоснабжения, а также социальной инфраструктуры. В регионах реализации проекта ожидается рост инвестиционной активности и расширение возможностей для малого и среднего бизнеса.