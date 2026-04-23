Экспертная встреча по ИИ

– Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что цифровая трансформация перестала быть отраслевой задачей – она становится фундаментом новой модели госуправления, экономики и общественного устройства. Как отмечает Президент, цифровизация и ИИ – не просто тренд, а стратегичес­кий приоритет, определяющий конкурентоспособность страны в XXI веке. И не случайно 2026-й объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. За последние годы наша рес­публика достигла значительного прог­ресса в цифровизации. Разработана и утверждена Концепция развития ИИ в Казахстане на 2024–2029 годы, принят Закон «Об искусственном интеллекте», в вузах внедрены программы подготовки специалистов, – рассказал директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат.

Экспертная встреча стала площадкой для содержательного разговора о том, где сегодня находится Казахстан в процессе цифровой трансформации и какие шаги необходимо предпринять дальше. Участники обсуждали не только технологические решения, но и системные изменения – от подготовки кадров до внедрения ИИ в государственное управление и

социальную сферу.

– За каждым открытием всегда стоит человек – его труд и знания буквально формируют наше будущее. Главный навык сегодня – способность быстро осваивать новое, – добавил ректор Astana IT University Альтаир Ахметов.

В ходе обсуждений стало очевидно, что цифровая трансформация – это не только про технологии, но и про людей, которые с ними работают. Вопросы подготовки специалистов, развития компетенций и вовлечения различных социальных групп в цифровую экономику выходят на первый план. В частности, отдельно поднималась тема участия женщин в IT-сфере и расширения их возможностей в новых цифровых профессиях.

– IT Aiel – одна из самых масштабных инициатив по развитию женщин в сфере технологий в Казахстане. Проект открывает доступ к новым цифровым и AI-профессиям для женщин с разным бэкграундом – от домохозяек до предпринимательниц. С 2023 года обучение по программе прошли уже более 21 тысячи женщин, из них свыше четырех тысяч получили сертификаты по ИИ-специальностям, более 1 500 участниц нашли работу в IT-сфере и на фрилансе, – отметила председатель правления TechnoWomen, основатель ОФ «Цифровая трансформация» Азиза Шужеева.

Кроме того, в рамках встречи выступили представители государственных органов, академического и технологического сообщества. Среди них депутат Мажилиса Парламента Айдарбек Ходжаназаров, вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова, ректор Международного университета «Астана» Анар Мырзагалиева, технический руководитель проекта ИИ ЮНИСЕФ в Казахстане Алиби Джангельдин, управляющий директор по AI АО «Национальные информационные технологии» Алибек Сайланбаев, замес­титель председателя Ассоциации по развитию искусственного интеллекта в Казахстане Анар Тулеубаева, генеральный директор компании Cerebra.AI Ltd Арман Оспанов.

По итогам мероприятия участники договорились выработать единое понимание глобальных и региональных трендов развития искусственного интеллекта с их адаптацией к национальным стратегиям цифровой трансформации Казахстана и стран Центральной Азии. Также была подчеркнута необходимость укрепления межсекторального и международного взаимодействия для ответственного использования технологий.

В числе приоритетов обозначены расширение участия молодежи и гражданского общества в формировании справедливой цифровой среды, а также развитие международного сотрудничества, включая запуск совместных инициатив и проработку региональной дорожной карты по внедрению этичных практик искусственного интеллекта.