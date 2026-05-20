Дождь заказывали?

На юге республики начинается эксперимент, который еще недавно мог показаться фантастикой. Здесь официально дан старт проекту по искусственному увеличению количества осадков с использованием технологии, способной вызывать дождь с помощью воздействия на облака. Казахстан стал первой страной Центральной Азии, решившей использовать подобную практику в промышленном масштабе.

Для засушливого юга вопрос водообеспечения давно перестал быть исключительно экологической темой. Это уже вопрос экономики, продовольственной безопасности и социальной стабильности целых регионов.

Туркестанская область – один из крупнейших аграрных центров Казахстана. Более 911 тыс. гектаров пахотных земель напрямую зависят от надежного водоснабжения. Однако последние годы фермеры все чаще сталкиваются с засухой, обмелением каналов и нехваткой поливной воды. На этом фоне запуск технологии искусственного дождя выглядит не просто инновацией, а попыткой найти ответ на климатические угрозы будущего.

Суть технологии состоит в распылении внутри облаков специальных реагентов на основе солей. Они воздействуют на облачную структуру и тем самым повышают вероятность выпадения осадков. По международным оценкам, подобные методы способны увеличивать количество дождей на 10–20 процентов по сравнению с естественным уровнем.

Важно понимать: речь не идет о «громе средь ясного неба». Технология работает только при наличии подходящих облачных систем и носит локальный характер. Радиус воздействия не превышает пяти километров, а сами процессы контролируются метеорологами и авиационными службами.

Подобные разработки давно используются в Китае, США, Саудовской Аравии, Франции и особенно в Объединенных Арабских Эмиратах – стране, которая десятилетиями борется с дефицитом пресной воды. Именно специалисты Национального центра метеорологии ОАЭ и стали международными партнерами Казахстана в этом проекте.

В минувшую субботу в Туркестане состоялась официальная церемония запуска программы. В ней приняли участие представители Правительства ­Казахстана, Всемирной метео­рологической организации ООН и делегация ОАЭ. Уже с 17 мая проект перешел в стадию полномасштабной реализации.

Примечательно, что государство рассматривает инициативу не как разовую акцию, а как начало формирования новой климатической инфраструктуры. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. По его словам, речь идет о создании системы климатической устойчивости, основанной на достижениях науки, международном сотрудничестве и цифровых технологиях.

Ожидается, что искусственное увеличение осадков позволит сократить ущерб от засухи и повысить урожайность полей. Потенциальный экономи­ческий эффект прогнозируется до 35 млрд тенге ежегодно.

Но значение проекта выходит далеко за рамки сельского хозяйства. Фактически Казахстан делает ставку на развитие собственных климатических технологий – направления, которое в ближайшие десятилетия может стать стратегически важным для всего евразийского континента.

Глобальное изменение климата уже влияет на Центральную Азию: растет температура воздуха, уменьшается объем высокогорных ледников, увеличивается дефицит воды. В этих условиях государства вынуждены искать новые инструменты адаптации. И если раньше человечество лишь приспосабливалось к погоде, то сегодня оно постепенно учится на нее влиять.

Разумеется, внедрение технологии искусственного дождя не способно стать универсальным решением всех водных проблем. Оно не заменит строительство и реконструкцию водохранилищ, модернизацию ирригационных систем или бережное отношение к гидроресурсам. Однако искусственное увеличение осадков может стать важным дополнительным инструментом в обеспечении стабильного водоснабжения аграрного сектора.

Для Казахстана нынешний проект – это еще и вопрос технологического статуса. Республика демонстрирует готовность внед­рять сложные научные решения и участвовать в глобальной климатической повестке не как наблюдатель, а как полноправный участник.

И вполне возможно, что спус­тя несколько лет искусственный дождь станет для региона такой же привычной частью аграрной политики, как сегодняшние системы капельного орошения или спутниковый мониторинг полей.