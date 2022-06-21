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Эксперты готовы оказывать помощь
Кадиша Ныгмет

В Венеции (Италия) состоялась 131-я пленарная сессия Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы.

На пленарной сессии Венецианская комиссия обсудила и приняла ряд заключений по проекту поправок в Конституцию Косово, законопроекту о внесении изменений в некоторые нормативные акты о судебной власти Республики Молдова, проекту поправок в закон о прокуратуре Республики Молдова, законопроекту о политических партиях Монголии, поправкам в избирательное законодательство Турции и другим правовым актам.

Заместитель члена Венецианской комиссии от Республики Казахстан, член Конституционного совета Унзила Шапак выступила с докладом, где проинформировала европейский орган и международную юридическую общественность о проведенной в стране конституционной реформе. Доклад вызвал большой интерес у руководства комиссии и участников заседания. Они позитивно отнеслись к проходящим в Казахстане преобразованиям и выразили готовность оказывать при необходимости экспертную помощь.

По сведениям секретариата Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, Венецианская комиссия в рамках сессии избрала члена ВК от нашей страны в лице председателя Комиссии по правам человека при Президенте РК – Игоря Рогова.

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