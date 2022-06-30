Эксперты ведущих "мозговых центров" стран Центральной Азии встретились в Нур-Султане

Вызовы и перспективы Центральной Азии

Вызовы и перспективы развития сотрудничества государств Центральной Азии обсудили в казахстанской столице ведущие эксперты стран региона.

«Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы» – так называлась международная конференция, организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК при поддержке представительства Фонда им. Конрада Аденау­эра в Казахстане.

Участие в конференции, посвященной обсуждению актуальных вопросов развития региональной кооперации, приняли руководители и эксперты ведущих «мозговых центров» стран Центрально-Азиатского региона, представители государственных органов, экспертного сообщества.

В очном формате и со столь обширной повесткой такая встреча проходит впервые с начала пандемии. А вместе с тем за прошедшие два с лишним года ситуация в мире драматически изменилась, что, безусловно, оказывает существенное влияние и на страны региона. Кроме того, важные и сложные процессы происходят и внутри самих стран региона. В этих непростых условиях качес­твенные экспертные дискуссии, способные не только дать оценку текущей ситуации, но и показать перспективы ее развития, особенно необходимы.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан взяли курс на укреп­ление сотрудничества именно как единый регион Центральной Азии уже несколько лет назад, и время показало, что совместными усилиями можно гораздо эффективнее решать многие важные для региона вопросы.

Государственный советник РК Ерлан Карин, принявший участие в открытии международной конференции, напомнил, что еще в середине 2010-х многие эксперты считали нереалистичным достижение такого сближения стран региона, которое можно увидеть сегодня.

– Еще лет 7–8 назад не видели смысла обсуждать даже возможность перспектив регионального сотрудничества, а потом в 2018 году состоялась первая консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии. Это говорит о том, что мир динамичен, иногда и хорошие неожиданности происходят, позитивные сценарии реализуются, как это случилось в отношении нашего региона, – отметил Ерлан Карин. – Думаю, что один из главных, наверное, позитивных сигналов – это то, что страны Центральной Азии показывают способность преодолевать барьеры на пути сотрудничества, ищут возможности для более тесного взаимодействия. И здесь очень важно правильное определение приоритетов развития, поскольку регион испытывает очень мощное влияние разных внешних факторов.

Очень важно, чтобы страны региона искали и стремились выработать свою региональную стратегию развития. В этом плане очень важной представляется реализация инициативы Казахстана по подписанию Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Цент­ральной Азии в XXI веке. Этот документ сейчас обсуждается, и мы выражаем надежду, что в ходе предстоящей очередной консультативной встречи лидеров стран региона он будет принят. Это будет означать выход сотрудничества на новый важный уровень.

Остановился государственный советник РК на нескольких актуальных вызовах, ответы на которые странам региона необходимо искать сообща.

Так, например, сейчас идет изменение социально-демо­графического профиля региона: население в целом растет, увеличивается доля молодежи в его структуре. Это формирует определенные новые запросы внутри стран ЦА, и очень важно, подчеркнул Ерлан Карин, чтобы правительства учитывали их в формировании своих политик и определении приоритетов.

Подчеркнул он и проблему, связанную с ситуацией в Афганистане, которая не просто не теряет остроты, а ухудшается, приобретает новые формы.

– Угроза терроризма и экстремизма продолжает институционализироваться в виде новых группировок и организаций, поэтому афганская проблематика, проблематика экстремизма и терроризма должна оставаться в фокусе экспертных дискуссий, обсуждений, исследований и анализа, – акцентировал спикер.

Ерлан Карин подчеркнул, что в целом развитие существующих и появление новых диалоговых площадок, объединяющих представителей аналитических структур стран региона, можно только приветствовать, поскольку именно объединение эксперт­ного потенциала государств ЦА будет выступать одним из важных факторов, способствующих развитию более тесного сотрудничества стран региона.

...Видеообращение участникам конференции направила специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии – глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в ЦА Наталья Герман.

– Необходимо признать, что мир становится все более поляризованным, и эта тенденция оказывает влияние на регион ЦА. Все большее воздействие при­обретают внешние факторы, начиная от узких геополитических интересов, террористической и экстремистской деятельности и заканчвая изменениями климата. В этих условиях региональное взаимодействие и сотрудничес­тво имеют решающее значение для смягчения вызовов, стоящих перед Центральной Азией, – отметила Наталья Герман.

Она подчеркнула необходимость продолжения тесного взаимодействия в ЦА на эксперт­ном уровне, что может внести сущест­венный вклад в повестку дня встреч лидеров центральноазиатских стран, которые, по ее словам, являются «уникальной площадкой высокого уровня, демонстрирующей царящее в регионе доверие».

Директор представительства Фонда им. К. Аденауэра Йоханнес Рай выразил стремление и готовность наладить со странами Центральной Азии более широкий диалог по вопросам политики безопасности, основу для чего, по его мнению, может заложить состоявшаяся в Нур-Султане конференция. Он поделился идеей пригласить в Казахстан в следующем году Кристофа Хойсгена – нового главу Мюнхенской конференции по безопасности. А следующие международные конференции в подобном формате предложил проводить с участием европейских экспертов, а далее – и с максимально широким международным участием.

– Мы сейчас живем в очень интересное, но в то же время очень напряженное время. По моему скромному мнению, наилучшим рецептом успеха для того, чтобы разрешить международные конф­ликты, является построение диалога, – отметил Йоханнес Рай.

Конференция в Нур-Султане включала в себя пленарное заседание и три панельные сессии, в рамках которых были преду­смотрены не только доклады спикеров, но и живые дискуссии по наиболее аткуальным темам.

Тема пленарки была созвучна общей теме конференции – «Цент­ральная Азия в контексте мировых процессов: вызовы и рис­ки». Ее модератором выступил директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков.

Директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Еркин Тукумов как первый спикер пленарного заседания остановился в целом на вызовах и угрозах, перед которыми сейчас стоит регион Центральной Азии. Начал он с проблемы Афганистана.

– Сейчас за другими важными событиями в мире афганская повестка ушла на второй план, но проблема-то осталась. Вспомним цифры: сейчас около половины населения Афганистана, около 20 миллионов человек, находятся на грани острого голода. В этой стране назрела серьезнейшая гуманитарная катастрофа, и при отсутствии решительных контрмер ситуация может выйти из-под контроля, – отметил директор КИСИ.

Влияют на регион также ситуация вокруг Украины и санкционные противостояния. Не закрыт вопрос с пандемией, которая не только обнажила массу проблем глобального, регионального и странового масштабов, но и нанесла колоссальный материальный ущерб. На передний план выходят вопросы экологии и изменения климата.

– В то же время мировой кризис открывает и определенные перспективы. Странам ЦА целесообразно скорректировать свои экономические политики в сторону взаимных и дополняемых схем сотрудничества. Нам нужны консолидированные решения по поддержанию баланса между экономическим развитием и сохранением окружающей среды. Водная проблематика, к примеру, актуализирует необходимость серьезного изучения возможностей принятия программ водосбережения в качестве определяющего принципа налоговой тарифной, кредитной политики государств Центральной Азии, – отметил директор КИСИ.

Нужна, по его мнению, рацио­нальная межгосударственная кооперация. Объединение научного потенциала для поиска решений конкретных проблем в сфере трансграничных рек, транс­порта, декарбонизации, туризма. Наиболее востребованными направлениями сотрудничества стран ЦА являются освоение «зеленых» источников энергии, развитие инновационно-технологической составляющей экономик, объединение политико-дипломатических усилий для снижения механизмов внешнего давления, создание общего культурного, информационного пространства Центральной Азии.

– В целом есть очень много вопросов, которые мы должны обсудить и, возможно, выйти с какими-то рекомендациями, в том числе и для руководства наших стран, – резюмировал Еркин Тукумов.

Поднятые директором Казах­станского института стратегичес­ких исследований вопросы действительно настолько очевидно актуальны для стран региона, что разные их аспекты поднимали практически все спикеры конференции.

Так, директор Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики Рустам Асизбаев подчеркнул важность центральноазиатского сотрудничества в решении непосредственных угроз.

– Сегодня в общей повестке дня стран Центральной Азии вопрос обеспечения собственной безопасности становится вопросом номер один. Также для всех стран ЦА весьма актуальными являются вопросы обеспечения продовольственной безопаснос­ти, которые мы можем решить только совместными усилиями. Кроме того, перед странами ЦА очень остро стоит вопрос диверсификации транзитных путей. Вместе с тем особую угрозу представляет возможное введение вторичных санкций в отношении стран ЦА, что может привести к экономическому кризису. Среди важнейших угроз безопасности ЦА, конечно, нужно отметить и ситуацию в Афганистане, – отметил он.

​Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насиров (Узбекистан) обратил внимание, что вызовы и перспективы стран региона обу­словлены не только внешними факторами, но и масштабными преобразованиями, которые происходят внутри самих цент­ральноазиатских государств.

– Трансформация в государствах ЦА осуществляется на фоне серьезных вызовов и угроз, – отметил эксперт. – На фоне необходимости задействования дополнительных как внутренних, так и внешних резервов мы явно ощущаем крайнюю востребованность в развитии и расширении регионального сотрудничества и кооперации в Центральной Азии.

Он обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества стран региона. Так, по мнению Анвара Насирова, в первую очередь необходимо продолжить развивать конструктивное взаимодействие в рамках формата консультативных встреч глав государств ЦА.

– Сегодня наши эксперты завершают согласование проекта Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, который был инициирован казахстанской стороной. Его планируется подписать на уровне глав государств в ходе их очередной встречи. Уверен, что данный документ создаст прочную правовую основу для дальнейшего стабильного развития регионального сотрудничества на более высоком уровне, – подчеркнул он.

Также, по мнению спикера, важно продвигать тесное взаимодействие государств региона на международных площадках, наращивать взаимную торговлю и промышленную кооперацию, развивать транспортно-коммуникационную взаимосвязанность, сотрудничество в сфере энергетики (в том числе «зеленой»), активнее взаимодействовать в водно-экологической сфере, углублять культурно-гуманитарные связи и контакты в сфере безопасности.

Заместитель директора института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Бобур Усманов обратил внимание, что такие негативные факторы, как ухудшение ситуации в Афганистане, нарушение традиционных логистических цепочек, волатильность финансовых рынков и рост цен на продовольствие, могут существенно ограничить развитие региона. В таких условиях, по его мнению, необходимы дальнейшее укрепление и консолидация региона.

Три сессии, последовавшие за пленарным заседанием, были посвящены таким темам, как перспективы региональной ко­операции и сотрудничества в ЦА, роль центральноазиатских транспортных коридоров в регионе в новых условиях, продовольственная безопасность.

В обсуждении принял участие большой пул авторитетных экс­пертов из стран Центральной Азии.