Елбасы провел телефонные переговоры с Президентом Польши и экс-Президентом Турции
Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонные переговоры с Президентом Польши и экс-Президентом Турции, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Президента РК, в ходе телефонного разговора Президент Польши Анджей Дуда отметил историческую значимость решения Н. Назарбаева о сложении полномочий Президента Республики Казахстан.
Анджей Дуда высоко оценил роль Лидера нации в становлении и развитии современного Казахстана, а также поблагодарил за огромный личный вклад в успешное продвижение казахстанско-польского сотрудничества, основанного на дружбе и доверии.
Президент Польши пожелал Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности. Нурсултан Назарбаев и Анджей Дуда договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.
В ходе беседы экс-Президент Турции Абдулла Гюль отметил, что Н.Назарбаев, будучи авторитетным политиком мирового уровня, также является государственным деятелем, внесшим неоценимый вклад в укрепление суверенитета независимого Казахстана и его становление в качестве регионального лидера.
А.Гюль пожелал Елбасы крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.
Собеседники также поздравили друг друга с праздником Наурыз.
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.