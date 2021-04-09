Елбасы выразил соболезнования британской королеве Елизавете II

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II в связи с кончиной ее супруга – Принца Филиппа, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о кончине Принца Филиппа.
"Он прожил яркую и насыщенную жизнь. Будучи Вашей крепкой опорой, он был истинным патриотом, внесшим свой вклад в защиту интересов своей страны и оставившим след в ее истории.
Во время встреч с Вами и Принцем Филиппом в рамках моих визитов в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии я всегда чувствовал его теплое отношение к Казахстану.
В этот траурный час, разделяя горечь утраты с Вами и Вашими близкими, выражаю свои глубокие соболезнования Вам, Вашей семье и всему народу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", – говорится в телеграмме.