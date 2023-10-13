Электрик сгорел на столбе в Алматы
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
В Алматы электрик сгорел заживо во время работы на столбе. Полиция Алматы прокомментировала инцидент, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Местные жители сообщают, что руководство ЖК "Атмосфера" отправило электрика без экипировки. В результате чего, электрик сгорел заживо, прилипнув к столбу", – говорится в Telegram-паблике Egovpress.
В ДП Алматы заявили, что по факту отдел полиции при УП Турксибского района начал досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение правил охраны труда".
"Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства устанавливаются", – добавили в полиции.