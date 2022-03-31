В Мангистауской области для предотвращения автомобильных аварий с участием скота на отдельных участках дорог установлены «электропастухи» (ультразвуковые приборы, ограждения под напряжением), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

Данный прибор не предоставляет собой опасности для животных (сила тока – порядка 12 вольт).

Ограждением охвачены 25 км дорог республиканского значения на следующих участках: Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес-Шетпе – Жетыбай – Актау протяженностью 3 км; на участках автодороги Жетыбай – Жанаозен общей протяженностью 22 км.

В компании напомнили, что в прошлом году для предотвращения дорожных аварий с участием скота вдоль дорог республиканского значения в Мангистауской области дополнительно было установлено 14 муляжей домашних животных (верблюды, лошади) и 13 тысяч метров ограждений от скота. Тогда были охвачены такие участки, как Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау и дорога Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана. Муляжи предназначены для того, чтобы напомнить водителям о том, что животные внезапно могут оказаться на дороге.

Другие участки дорог (Ман-Ата, Беки, Жармыш) также будут охвачены данными работами в текущем году, сообщили в КазАвтоЖоле.