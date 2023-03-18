Елена Рыбакина одолела лучшую теннисистку мира

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Рыбакина провела полуфинальный матч турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США).

За выход в финал она боролась с лучшей ракеткой мира - Игой Швёнтек из Польши.

Первый сет остался за Еленой — 6:2. Во второй партии Рыбакина также продемонстрировала тотальное преимущество, взяв верх с аналогичным счетом 6:2. За матч Рыбакина выполнила семь эйсов (Швёнтек — один) и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов (5/5). Также соперницы допустили по две двойные ошибки.

Оппоненткой Елены Рыбакиной в финальном поединке станет второй номер рейтинга WTA Арина Соболенко из Беларуси, которая ранее в двух сетах обыграла гречанку Марию Саккари — 6:2, 6:3.