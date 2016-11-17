На казахский язык книга была переведена при содействии Международного финансового центра «Астана» и издана компанией «Раритет». Обладатель Пулитцеровской премии, экономист и писатель Дэниел Ергин лично прибыл в столицу Казахстана еще и затем, чтобы принять участие в открытии офиса компании IHS Markit, в которой он занимает должность вице-президента.

The Quest, или «В поисках энергии: ресурсные вой­ны, новые технологии и будущее энергетики», продолжает историю, начатую в предыдущей книге автора The Prize («Добыча: всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть»), которая была издана на казахском языке в 2013 году под названием «Қазына». По словам автора, книга, написанная на основе пятилетних исследований, представляет собой наиболее полный анализ современного энергетического мира и динамику формирования его будущего.

– Мне было важно представить книгу казахстанским читателям, это своего рода исследования геополитики, безопасности, технологических инноваций и экономических сил на нефтяном ландшафте в течение последних двух десятилетий, – говорит Д. Ергин. – Язык очень важен, это часть самоидентификации казахстанского общества. И я рад, что был сделан этот перевод.

Как отметил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, это история нефтяной индустрии, и ее автор Дэниел Ергин как компетентный эксперт в сфере энергетики, международной политики и экономики, человек, который впервые предложил комплексный подход к рассмотрению проблем в электро­энергетическом секторе, делится очень важными данными.

– Для наших читателей книга, безусловно, бесценна, так как Казахстан имеет более чем 100-летнюю историю нефтедобывающей страны, и очень важно понимать принципы эффективного использования ресурсов, – сказал К. Келимбетов.

Книга также интересна тем, что, по мнению автора, возможны появления непредвиденного нового источника энергии, который может существенно изменить существующее положение на энергетическом рынке. Автор сравнивает его появление с Google, но в энергетике и замечает, что венчурный капитал очень заинтересован в финансировании подобных исследований.

Автор также выразил надежду, что книга будет полезна накануне выставки «ЭКСПО» в Астане, так как вносит вклад в понимание, что такое энергия будущего.

– Кто бы мог подумать 25 лет назад, что Казахстан будет первым государством в Центральной Азии, которое войдет в Совбез ОНН? Как независимая страна Казахстан проявил себя, выстроил свою индустрию промышленности нефти и газа, зарекомендовал важным игроком в регионе, – сказал Д. Ергин.

Он также поведал о том, какие темы поднимает в своей книге: ситуации в Китае, Индии, США, цены на неф­тепродукты, «арабская весна», экология, электромобили Тесла... Приводятся мнения различных политиков и экономистов, в том числе Нурсултана Назарбаева. Со многими из них автор за 40 лет своих путешествий встречался лично.

На презентации выступили также заместитель генерального директора АО «Каспийский трубопроводный консорциум» по связям с Правительством РК Кайыр­гельды Кабылдин и генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» Болат Акчулаков. Спикеры вспоминали историю становления казахстанской нефтянки и то, как учились международному опыту у таких корифеев, как Дэниел Ергин.

– Мы знакомы уже больше 20 лет. Поначалу нам пришлось вести без опыта крупные международные проекты «Тенгиз», «Карачаганак», КТК, учились на ходу. Сейчас вектор спроса повернулся на энергетику. И Казахстан стал мостом энергоресурсов между Азией и Каспийским регионом, имеет большие перспективы. Так что прог­нозы Ергина точны и реа­листичны, – сказал К. Кабылдин. – Сегодня Глава государства делает акцент на развитии несырьевых направлений экономики. Хочу подчеркнуть правильность выбора такой стратегии, будущее – за нетрадиционными источниками энергии. В следующем году у нас состоится на эту тему выставка. Альтернативные источники и энергосберегающие технологии, безусловно, будут иметь будущее в экономике Казахстана.

Болат Акчулаков в свою очередь напомнил, что прош­лый век называли борьбой за баррель, нынешний – борьбой за киловатт. Тем более эта книга интересна и актуальна.