ЕНУ к 30-летию национальной валюты РК презентовал учебники

В ЕНУ им.Л.Н.Гумилева состоялась международная научно-практическая конференция «Стабильность национальной валюты как фактор обеспечения финансовой безопасности государства», посвященная 30-летию национальной валюты Республики Казахстан. Ученые ЕНУ представили участникам мероприятия учебник на казахском языке «Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі» и «Организация деятельности Национального банка Республики Казахстан».

Фото: пресс-служба ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, депутаты Парламента РК, первый председатель Национального банка Республики Казахстан Галым Байназаров, эксперты в области экономики, профессорско-преподавательский состав и студенты вуза.

Участники конференции выступили с докладами об истории национальной валюты, о вопросах функционирования финансовой системы Республики Казахстан в современных условиях, роли национальной валюты как инструмента устойчивого и благополучного развития страны.

«Введение национальной валюты является важнейшим этапом в истории нашей страны. Тенге - символом независимости и экономической стабильности. За три десятилетия казахстанская валюта прошла путь становления и развития. В условиях современных глобальных перемен необходимо отметить важную роль тенге в обеспечении финансовой безопасности и экономической стабильности Казахстана. Я считаю, что конференция даст возможность не только обменяться опытом, но и подробно обсудить темы финансовой стабильности, финансово-кредитной политики и роли национальной валюты в мире», - сказал ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

В ходе конференции первый председатель Национального банка РК Галым Байназаров рассказал об истории создания валюты, о трудностях и достижениях на пути становления финансовой системы. По его словам, 30-летие национальной валюты – большое событие в жизни нашего народа.

«Как вы знаете, создание национальной валюты и строительство рыночной экономики в Республике Казахстан начиналось в 1992 году. Эти годы были особыми, потому что менялся мировой мейнстрим, происходили изменения в мировой системе. В это время в стране никто не изучал классическую теорию рыночной экономики, ни у кого не было опыта работы, а также уровень инфляции в 1992 году составлял 2 960%. Тогда без национальной валюты экономика Казахстана не смогла бы выбраться из кризиса. Будущее тенге будет прекрасным. Я верю, что не американский доллар будет инструментом инвестиций для Казахстана, а казахстанский тенге», - заключил экономист.

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Берик Бейсенгалиев зачитал поздравительный адрес председателя Мажилиса Парламента РК Ерлана Кошанова. Он отметил, что с исторической точки зрения со дня образования каахстанской финансово-кредитной системы прошло всего лишь 30 лет, но за этот период финансовый сектор прошел экономические подъемы, испытание кризисами, необходимыми для появления новых финансовых институтов.

«Празднование юбилейной даты происходит в сложных условиях геополитической напряженности в мире, нестабильности и волатильности финансового рынка. Перед финансовыми регуляторами возникает необходимость принять эти вызовы в поиске новых возможностей на международных площадках. Казахстанский финансовый сектор справляется с поставленными задачами, принимая оперативные и адекватные решения», - пояснил спикер.

В преддверии праздника 30-летия национальной валюты РК в ЕНУ им.Л.Н. Гумилева состоялась презентация учебников «Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі» и «Организация деятельности Национального банка Республики Казахстан».

Учебник «Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі» подготовлен учеными экономического факультета ЕНУ им.Л.Н. Гумилева. Новое издание на казахском языке посвящено становлению и развитию финансовой системы Республики Казахстан и состоит из 9 глав. Теоретический материал учебника дополнен контрольными вопросами, рекомендуемой литературой и глоссарием. Труд предназначен для широкого круга читателей.

В учебнике «Организация деятельности Национального банка Республики Казахстан» коллектив авторов ЕНУ им.Л.Н. Гумилева и университета Esil раскрыл путь становления и развития Национального банка. В книге представлен исторический материал об особенностях формирования национальной денежной системы страны, показаны возникшие трудности при разработке, планировании и введении в обращение национальной валюты - тенге. Также авторы представили опыт в сфере проведения центральным банком денежно-кредитной политики.

Учебники изданы под общей редакцией первого председателя Национального банка Республики Казахстан Галыма Байназарова и доктора экономических наук, проректора по академическим вопросам ЕНУ, профессора Серика Макыша.

В рамках конференции также выступили вице-министр финансов РК Эльдар Казганбаев, заместитель генерального директора ООО «ASTWA» (Польша) Артур Луневский и другие.