ЕНУ занял 317-е место в мировом рейтинге университетов

Образование
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Аяжан Газиз

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева признан одним из ведущих университетов мира согласно 22-му выпуску самого популярного в мире университетского рейтинга QS World University Rankings 2026.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ЕНУ повысил свою позицию и занял 317-е место среди лучших университетов мира. Университет показывает динамику роста в международной конкурент­ной среде второй год подряд. По показателям «Репутация среди работодателей» и «Соот­ношение преподавателей и студентов» университет вошел в ­топ-100 лучших. Также университет остается привлекательным для иностранных преподавателей и обучающихся.

«Для сокращения разрывов с ведущими мировыми вузами казахстанским университетам необходимо сосредоточить усилия на наращивании влияния на современную научную повестку, участии в международных исследовательских проектах и дальнейшем усилении репутации в академических кругах», – отметил старший вице-президент QS Бен Саутер.

Рейтинг QS оценивает вузы по девяти критериям: «Академи­ческая репутация», «Количество цитирований на одного преподавателя», «Репутация среди работодателей», «Трудоустройство», «Соотношение преподавателей и студентов», «Доля иностранных преподавателей», «Международная научная коллаборация», «Доля иностранных студентов» и «Устойчивое развитие».

В этом году рейтинг QS включает 1 501 учебное заведение из 106 стран, в том числе 20 из ­Казахстана.

#Астана #рейтинг #ЕНУ #университеты

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