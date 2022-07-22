Ералы Тугжанов посетил социальные объекты столицы

Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ознакомился с работой социальных объектов столицы. В рабочем визите приняли участие представители центральных и местных государственных органов и социальные предприниматели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан.

Вице-премьер посетил многопрофильный медицинский центр “Мейрім”, где ему продемонстрировали деятельность центра, его возможности и новшества. Одним из них является кабинет телемедицины, который соединяет все регионы страны посредством видеоконференцсвязи.

Благодаря данному проекту жители отдаленных населенных пунктов могут получать качественную медицинскую помощь, консультации, а врачи обмениваться опытом, проводить консилиумы. Е.Тугжанов отметил важность обеспечения доступности медицинских услуг каждому гражданину страны.

Далее вице-премьер посетил объект предпринимательства — центр “Независимая жизнь ДОС”. В центре оказывают содействие в возвращении людей с ограниченными возможностями к активной самостоятельной жизни и интеграции в гражданское общество. В центре работают 28 человек, в том числе 17 людей с ограниченными возможностями. Представители данного объекта продемонстрировали “шоу-рум по продаже реабилитационной техники”, “Сервисный Центр “Инва-СТО”, где проводится ремонт техники, инвентарей и.т.д.

В своем выступлении заместитель Премьер-Министра рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями и подсказал сотрудникам на что необходимо делать упор. Также, поинтересовался проблемными вопросами, с которыми сталкивается центр и поручил столичному акимату совместно с государственными органами решить их в кратчайшие сроки.

По поручению Главы государства Правительством реализуется Программа повышения доходов населения. Основная цель этой программы – повышение доходов населения и обеспечение продуктивной занятости, сопряженные с индустриализацией и диверсификацией экономики, развитием предпринимательства.

“Предусмотренные в Программе меры направлены на справедливое распределение бюджетных средств в пользу социально-уязвимых слоев населения и граждан с низким уровнем заработка, стимулирование их дальнейшей интеграции в экономику. Это Программа новых возможностей, и прежде всего, для тех, кто нуждается в помощи. Ее задача не просто выделить средства, а стимулировать получателей на изменение своего социального статуса, улучшение материального положения через вовлечение в различные формы занятости. Одно из таких направлений Программы – это социальное предпринимательство”, — отметил Е.Тугжанов.

Следующим объектом посещения стало социальное предприятие “Green TAL”, направленное на обучение и трудоустройство людей, принадлежащих к социально уязвимым категориям. В проекте задействовано 62 человека, из них 53 относятся к социально уязвимым категориям. Вице-премьер ознакомился с деятельностью предприятия, его производством и мощностью.

Е.Тугжанов подчеркнул, что Правительством уделяется большое внимание, оказывается всяческая поддержка, и социальным предпринимателям необходимо обеспечить конкурентоспособность и рентабельность своего дела. По словам вице-премьера, такие проекты должны стать полноценным бизнесом с высокой доходностью.

Также, вице-премьер поручил соответствующим государственным органам рассмотреть на отдельном заседании проблемные вопросы, связанные с развитием социального предпринимательства.