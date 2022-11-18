Интервью Ербол Карашукеев: Хороший урожай – результат плодотворного труда фермеров 18 ноября 2022 г. 0:40 Рысбек Жантыкеев Аграрный сектор является одним из ключевых драйверов экономики Казахстана. Накануне профессионального праздника – Дня работников сельского хозяйства, ежегодно отмечаемого страной в третье воскресенье ноября, на вопросы «Казахстанской правды» ответил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. – Ербол Шыракпаевич, наше интервью совпало с окончанием осенней страды. Знаем, что аграрии республики сумели получить хороший урожай. Каковы результаты завершившегося полевого сезона? – Действительно, нынешний год для аграриев страны оказался удачным. Как посевная, так и уборочная кампании проведены в оптимальные сроки. Получены хорошие урожаи почти по всем видам сельскохозяйственных культур. Если говорить об основном достоянии казахстанских полей – зерне, то в этом году его валовой сбор составил 22,1 миллиона тонн. Из них 16,4 миллиона тонн приходится на долю пшеницы. За последние 10 лет это один из самых высоких показателей. Близится к завершению уборка масличных культур. Урожай собран с 98% их посевной площади и составил 2,8 миллиона тонн маслосемян, что на 42% выше прошлогоднего уровня. Валовой сбор картофеля нынче достиг 4 миллионов тонн против прошлогодних 3,6 миллиона тонн. При этом хорошие результаты показали вновь организованные хозяйства, которые получили 2 миллиона тонн, что на 100 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Почти на 17% – до 4,9 миллиона тонн увеличился валовой сбор овощей. Следует отметить, что в определенной степени достижению хороших результатов аграриями способствовали своевременно оказанные им меры государственной поддержки. В 2022 году в сравнении с 2021-м объемы всех видов субсидий увеличились более чем на 20% и составили 451 миллиард тенге, что минимизировало негативное влияние внешнеэкономического санкционного противостояния на ситуацию в агропромышленном комплексе. – В своем Послании народу «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Глава государства поставил перед Правительством ряд задач, направленных на устранение проблем, мешающих развитию сельского хозяйства Казахстана. В числе этих задач – выработка долгосрочных подходов к субсидированию аграрных товаропроизводителей. Какими будут эти подходы? – Как известно, необходимость реформирования системы субсидирования возникает тогда, когда нужно адекватно реагировать на изменившуюся ситуацию в экономике, применять более действенные инструменты стимулирования производства, поднимать на новый уровень эффективность использования бюджетных средств. К тому же в существующей системе субсидирования было немало перекосов и пробелов, которые создали условия для проявления коррупционных правонарушений со стороны самих уполномоченных органов. В первую очередь это было выявлено антикоррупционной службой в результате комплексной проверки и проверок других контролирующих органов. Хочу подчеркнуть, что изменить существующую систему субсидирования, учитывая консерватизм сельчан, – задача не из простых. Поэтому, приступая к этой работе, мы отказались от кардинальных шагов и выбрали путь поэтапного изменения неэффективных и подверженных высоким коррупционным рискам направлений и видов системы субсидирования. Во-первых, мы переводим ее на новую цифровую платформу, которая интегрирована с основными государственными базами данных. Это позволит, с одной стороны, до минимума сократить количество документов, представляемых фермерами для получения субсидий, а с другой – минимизировать влияние человеческого фактора на процессы субсидирования, что крайне важно для снижения коррупционных рисков. К тому же данная система является государственной, и ее услуги будут бесплатными для получателей субсидий. Во-вторых, предлагаем отменить такие, подверженные высоким коррупционным рискам, виды господдержки, как субсидирование аренды быков и баранов-производителей, а также стоимости инструментов и оборудования для скважин и колодцев, при этом сохраняя субсидирование самой затратной части работы по обводнению пастбищ, – стоимость труб, строительных материалов и услуг по бурению скважин и строительству колодцев. Планируется отменить и такие нормы, как переводные заявки, авансовые платежи субсидий, создающие условия для хищений и незаконного получения бюджетных средств. В-третьих, корректируем отдельные нормативы субсидирования и тем самым исправляем допущенные в свое время перекосы, которые создали неравные условия для конкуренции. Одновременно стимулируем приток инвестиций в такие приоритетные направления, как развитие отечественного сельхозмашиностроения, сахарной промышленности и семеноводства. В-четвертых, вводим норму по взятию получателями встречных обязательств по достижению конкретных индикативных показателей. Такая норма призвана стать действенным инструментом повышения ответственности фермеров за использование бюджетных средств. Наконец, усиливаются контрольные функции со стороны государства. Что очень важно – нормативы субсидирования будут устанавливаться на основе научных и экономических обоснований. – Проблема нехватки пастбищ породила очаги социальной напряженности. Поэтому по поручению Президента создана специальная комиссия по возвращению неиспользуемых земель. Знаем, что в госсобственность в течение этого года возвращено более 5 миллионов гектаров земель. Как ими распорядятся на местах? Сможем ли мы добиться законности и справедливости использования каждого выделенного пользователям квадратного метра земли? – Действительно, к сегодняшнему дню в соответствии с поручением Главы государства уже возвращено в госсобственность 5,15 миллиона гектаров неиспользуемых или же неэффективно используемых земель. Хочу особо подчеркнуть, что усиление контрольной работы косвенно подстегнуло землепользователей к более активному использованию земель. После выданных предписаний и предупреждений около 1,8 миллиона гектаров ранее простаивающих земель вовлечено в хозяйственный оборот. Это, по сути дела, результат активизации деятельности земельной инспекции, широкого использования возможностей космического мониторинга и дистанционного зондирования земли для усиления контроля процессов землепользования в цифровом формате. 94% изъятых угодий относятся к категории пастбищ, и они в первую очередь предназначены для удовлетворения потребностей личных подсобных хозяйств. Распределение земель входит в функцию местных исполнительных органов, и сегодня они активно занимаются этой работой в рамках правил, установленных земельным законодательством. В свою очередь мы работаем над тем, чтобы придать этой работе максимальную прозрачность. Проводится объединение разрозненной информационной базы по земельным ресурсам, находящейся в различных министерствах и ведомствах, в единую информационную систему под эгидой Министерства сельского хозяйства. Она будет доступна всем, что позволит обеспечить максимальную прозрачность всех процедур, связанных с распределением и предоставлением сельхозугодий. В то же время следует отметить, что освоение таких земель личными подсобными хозяйствами становится проблематичным из-за отдаленности их от населенных пунктов. И эту проблему нужно будет решать комплексно, кооперируя личные подсобные хозяйства, «подтягивая» к таким участкам необходимую инфраструктуру, расширяя законодательную базу такой работы. – В течение долгого времени отношение к сельхозкооперативам в аграрной отрасли было неоднозначным. Есть примеры неудачного опыта, когда фермеры были сами не рады вступлению в эти формирования. Хотя идея привлекательная, к слову, в развитых странах кооперация в аграрном секторе получила мощное развитие, помогает фермерам решать их проблемы. Объединятся ли казахстанские фермеры? Особенно это актуально для мелких крестьянских хозяйств, которых, кстати, большинство... – Вы правы, в вопросах кооперации сельского хозяйства накопилось немало проблем. Поверхностные подходы и ошибки, допущенные в свое время, в определенной степени дискредитировали саму идею кооперации в глазах сельчан. Тем не менее в стране имеется немало положительного в этой сфере, в частности, в Жамбылской области скооперировались личные подсобные хозяйства. Сегодня перед нами стоит задача распространять эти положительные примеры в других областях республики с учетом их региональных особенностей. На этот счет имеется и поручение Главы государства, утверждена специальная «дорожная карта», предусмотрены соответствующие финансовые ресурсы. Планируется приступить к этой работе со следующего года. Отмечу, здесь крайне важно не превратить ее в очередную кампанейщину. В то же время имеется ряд проблем, требующих решения. Прежде всего это дальнейшее расширение существующей законодательной базы кооперации, введение новых инструментов государственного стимулирования и поддержки кооперативного движения, наделение дополнительными функциями и полномочиями местных исполнительных органов. Свои предложения на этот счет Министерство сельского хозяйства внесло в Парламент. Хочу особо подчеркнуть, что развитие кооперации – реальный и действенный инструмент повышения эффективности производства, доказанный опытом развитых стран. И мы должны идти этим путем. – По имеющимся данным, 76%, то есть основная часть всего технического «вооружения» отечественных механизаторов эксплуатируется более 15 лет. Знаю отдаленные районы, где земля десятилетиями не засевается по единственной причине – нет комбайнов. Старые, советские свое отслужили и сданы на металлолом, а новые не по карману... Как будет решаться проблема технического оснащения аграриев страны? – Нужно отметить, что в последние годы доля новой сельхозтехники в машинном парке отрасли все же растет. Например, в 2017 году уровень обновления составлял всего 1,9%, а по итогам 2021 года – уже 4,3%. Главой государства поставлена задача увеличить этот показатель еще в два раза. И я считаю это возможным в среднесрочной перспективе, потому что фермерам сейчас предоставляются самые выгодные инструменты для приобретения новой техники: лизинг, субсидирование ставки кредитов по лизингу, возмещение инвестиционных затрат. В августе заработала программа льготного кредитования для приобретения сельхозтехники отечественного производства за счет средств АО «Жасыл даму», на что направлено 40 миллиардов тенге. Условия самые лояльные: ставка вознаграждения всего 6% годовых без первоначального взноса. Выгоду фермеры оценили – меньше чем за полгода в лизинг куплено 1 068 единиц техники. Указанные программы господдержки будут продолжены министерством в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021–2025 годы. – Нельзя не затронуть тему обеспечения страны сахаром. Известно, что отечественным перерабатывающим заводам не хватает сырья – сахарной свеклы. Когда будет выращен достаточный урожай этой культуры? Какие условия для этого необходимы? – Сахарный кризис в начале текущего года, вызванный санкционными ограничениями, показал, насколько уязвимой и чувствительной является система обеспечения потребностей внутреннего рынка этим видом социально значимого продукта. Нам необходимо снизить долю импортозависимости, и для этого министерство готово в полной мере поддержать свекловодов. На сегодняшний день разработан и утвержден комплексный план развития сахарной отрасли на 2022–2026 годы. Предусматривается доведение площади возделывания сахарной свеклы с сегодняшних 12 тысяч гектаров до 38 тысяч. Нужно отметить, что с 2023 года будет увеличена до 40 тысяч тенге стоимость одной тонны сданной на переработку сахарной свеклы. Это станет возможным благодаря увеличению нормы субсидирования с 15 тысяч до 25 тысяч тенге. Такая высокая цена за выращенные сладкие корнеплоды призвана быть стимулом для свекловодов. Тем самым мы доведем рентабельность возделывания сахарной свеклы до уровня других культур и надеемся, что ее производство привлечет больше фермеров. Кроме того, в рамках работы по совершенствованию мер господдержки отрасли прорабатывается вопрос увеличения с 25% до 50% норматива возмещения затрат на приобретение техники для выращивания сахарной свеклы, в том числе сеялок, ботворезов, свеклоуборочных комбайнов. Свекловоды продолжат получать субсидии в размере 50% на приобретение оросительной техники, а также подведение необходимой инфраструктуры. Мы включили в перечень инвестиционного субсидирования строительство новых сахарных заводов, планируем возмещать за счет государства до 25% капиталовложений. В то же время сахарная свекла – достаточно влаголюбивая культура, и для ее выращивания необходимо обеспечить фермеров орошением. Мы это хорошо понимаем и рассматриваем возможность дислоцировать свекловичные поля в Павлодарскую область, где имеется до 60 тысяч гектаров орошаемых площадей. Параллельно будет активизирована работа по переработке сырца – сахарного тростника. Тут хочу пояснить: работа заводов по переработке сахарной свеклы сезонная – всего три месяца, поэтому, чтобы они не простаивали и для обеспечения страны сахаром, нужно также осваивать производство продукта из сахарного тростника. Для этого, с одной стороны, предусматривается заключение долгосрочных контрактов на импорт этого сырья, а с другой – будут приняты меры по модернизации перерабатывающих мощностей самих сахарных заводов. – В завершение – тема продовольственной безопасности нашей республики. Какова ситуация с обеспеченностью казахстанцев основными продуктами питания, сколько и чего мы завозим? Как оценивается продовольственная безопасность государства с учетом сохраняющегося импорта продуктов? – Политика, проводимая в области развития агропромышленного комплекса, в первую очередь направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны и физической доступности продуктов для населения. На сегодняшний день обеспеченность внутреннего рынка собственными картофелем, огурцами, мукой и макаронными изделиями, рисом, куриными яйцами, подсолнечным маслом и говядиной составляет 80–100%. И это соответствует общепринятым нормам продовольственной безопасности. А вот, к примеру, по мясу курицы, яблокам, колбасным изделиям и рыбе мы зависим от их импорта. Чтобы на прилавках магазинов преобладала отечественная продукция, да и в целом для развития АПК Правительством реализуются Концепция развития агропромышленного комплекса до 2030 года и Национальный проект по развитию АПК до 2025 года. В частности, ведется планомерная работа по вводу в эксплуатацию молочно-товарных ферм, птицефабрик и мясоперерабатывающих предприятий. Также в южных регионах страны запланирована высадка интенсивных яблочных садов. В рамках мер по увеличению производства сыров и творога в текущем году запущено 17 молочно-товарных ферм общей мощностью 12,8 тысячи тонн молока (в Акмолинской области – восемь, в Алматинской и Костанайской – по две, в Жамбылской – пять). В целом до конца 2025 года планируется завершить 20 инвестиционных проектов по переработке молока, из них пять – это крупные предприятия по выпуску сыров и творога общей мощностью 161,2 тысячи тонн продукции. Для уменьшения зависимости от импорта мяса птицы в 2021 году дополнительно введено в эксплуатацию 11 птицефабрик мощностью 58 тысяч тонн продукции. Это позволило за 9 месяцев 2022 года произвести в целом 214,6 тысячи тонн курятины, что больше на 2,8% по сравнению с аналогичным позапрошлогодним периодом. В текущем году в Северо-Казахстанской области введена в строй птицефабрика общей мощностью 1 тысяча тонн мяса птицы. Увеличены производственные мощности трех крупных бройлерных фабрик: ТОО «Макинская птицефабрика», «Аулие-Ата феникс» и АО «Усть-Каменогорская птицефабрика». В целом достичь полного импортозамещения в этой отрасли планируется к 2025 году. Это произойдет за счет строительства и модернизации 23 птицефабрик общей мощностью в 223,1 тысячи тонн продукции в год. Для увеличения отечественного выпуска колбасных изделий в 2021 году запущено семь мясокомбинатов мощностью 36 тысяч тонн мясопродуктов. В общей сложности расширение производства позволило с начала года произвести 47,5 тысячи тонн колбасных изделий, что больше на 4,8% в сравнении с 2021 годом. До конца 2025 года планируется осуществить 24 инвестиционных проекта по переработке мяса, в том числе запуск четырех крупных предприятий по производству колбасных изделий общей мощностью в 87,4 тысячи тонн. В связи с вышесказанным хочу обратиться к согражданам. Дорогие соотечественники! Государство всячески поддерживает казахстанских производителей, сделайте это и вы! Чаще покупайте отечественную продукцию, она ничем не уступает, а во многом даже превосходит завозные продукты! Выиграют в итоге все – бизнес, производители, в целом казахстанская экономика, а главное – потребители. Завершая нашу беседу, особо отмечу: по итогам 10 месяцев отрасль показала наиболее высокий темп роста в отечественной экономике. Объем валовой продукции сельского хозяйства с начала года увеличился на 8,2% и составил 8,1 триллиона тенге. Мы являемся лидерами по этому показателю среди стран ЕАЭС. Существует выражение «Кто любит трудиться, тому есть чем гордиться». Нынешние достижения – это только начало, ведь мы в своей работе установили высокую планку. Пользуясь случаем, поздравляю с Днем работников сельского хозяйства всех наших сограждан, которые имеют отношение к этому празднику! Так совпало, что в этом году дата приходится на еще одно важное для всей страны событие – президентские выборы. Пусть цветет и развивается наш Казахстан! Желаю фермерам, работающим с землей, богатых урожаев, животноводам – хороших привесов и удоев! Благополучия вам и вашим семьям! – Благодарим за интервью. С профессиональным праздником!