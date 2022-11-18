Ербол Карашукеев: Хороший урожай – результат плодотворного труда фермеров

Аграрный сектор является одним из ключевых драйверов экономики Казахстана. Накануне профессионального праздника –

Дня работников сельского хозяйства, ежегодно отмечаемого страной в третье воскресенье ноября, на вопросы «Казахстанской правды» ответил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

– Ербол Шыракпаевич, наше интервью совпало с окончанием осенней страды. Знаем, что аграрии республики сумели получить хороший урожай. Каковы результаты завершившегося полевого сезона?

– Действительно, нынешний год для аграриев страны оказался удачным. Как посевная, так и уборочная кампании проведены в оптимальные сроки. Получены хорошие урожаи почти по всем видам сельскохозяйственных культур. Если говорить об основном достоянии казахстанских полей – зерне, то в этом году его валовой сбор составил 22,1 миллиона тонн. Из них 16,4 миллиона тонн приходится на долю пшеницы. За последние 10 лет это один из самых высоких показателей.

Близится к завершению уборка масличных культур. Урожай собран с 98% их посевной площади и составил 2,8 миллиона тонн маслосемян, что на 42% выше прошлогоднего уровня.

Валовой сбор картофеля нынче достиг 4 миллионов тонн против прошлогодних 3,6 миллиона тонн. При этом хорошие результаты показали вновь организованные хозяйства, которые получили 2 миллиона тонн, что на 100 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Почти на 17% – до 4,9 миллиона тонн увеличился валовой сбор овощей.

Следует отметить, что в определенной степени достижению хороших результатов аграриями способствовали своевременно оказанные им меры государственной поддержки. В 2022 году в сравнении с 2021-м объемы всех видов субсидий увеличились более чем на 20% и составили 451 миллиард тенге, что минимизировало негативное влияние внешне­экономического санкционного противостояния на ситуацию в агропромышленном комплексе.

– В своем Послании народу «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Глава государства поставил перед Правительством ряд задач, направленных на устранение проблем, мешающих развитию сельского хозяйства Казахстана. В числе этих задач – выработка долго­срочных подходов к субсидированию аграрных товаропроизводителей. Какими будут эти подходы?

– Как известно, необходимость реформирования системы субсидирования возникает тогда, когда нужно адекватно реагировать на изменившуюся ситуа­цию в экономике, применять более действенные инструменты стимулирования производства, поднимать на новый уровень эффективность использования бюджетных средств. К тому же в существующей системе субсидирования было немало перекосов и пробелов, которые создали условия для проявления коррупционных правонарушений со стороны самих уполномоченных органов.

В первую очередь это было выявлено антикоррупционной службой в результате комплекс­ной проверки и проверок других контролирующих органов.

Хочу подчеркнуть, что изменить существующую систему субсидирования, учитывая консерватизм сельчан, – задача не из простых. Поэтому, приступая к этой работе, мы отказались от кардинальных шагов и выбрали путь поэтапного изменения неэффективных и подверженных высоким коррупционным рискам направлений и видов системы субсидирования.

Во-первых, мы переводим ее на новую цифровую платформу, которая интегрирована с основными государственными базами данных. Это позволит, с одной стороны, до минимума сократить количество документов, представляемых фермерами для получения субсидий, а с другой – минимизировать влияние человеческого фактора на процессы субсидирования, что крайне важно для снижения коррупционных рисков. К тому же данная система является государственной, и ее услуги будут бесплатными для получателей субсидий.

Во-вторых, предлагаем отменить такие, подверженные высоким коррупционным рискам, виды господдержки, как субсидирование аренды быков и баранов-производителей, а также стоимости инструментов и оборудования для скважин и колодцев, при этом сохраняя субсидирование самой затратной части работы по обводнению пастбищ, – стоимость труб, строительных материалов и услуг по бурению скважин и строительству колодцев. Планируется отменить и такие нормы, как переводные заявки, авансовые платежи субсидий, создающие условия для хищений и незаконного получения бюджетных средств.

В-третьих, корректируем отдельные нормативы субсидирования и тем самым исправляем допущенные в свое время перекосы, которые создали неравные условия для конкуренции. Одно­временно стимулируем приток инвестиций в такие приоритетные направления, как развитие отечественного сельхозмашиностроения, сахарной промышленности и семеноводства.

В-четвертых, вводим норму по взятию получателями встречных обязательств по достижению конкретных индикативных показателей. Такая норма призвана стать действенным инструментом повышения ответственнос­ти фермеров за использование бюджетных средств.

Наконец, усиливаются кон­трольные функции со стороны государства. Что очень важно – нормативы субсидирования будут устанавливаться на основе научных и экономических обос­нований.

– Проблема нехватки пастбищ породила очаги социальной напряженности. Поэтому по поручению Президента соз­дана специальная комиссия по возвращению неиспользуемых земель. Знаем, что в госсобственность в течение этого года возвращено более 5 миллионов гектаров земель. Как ими распорядятся на местах? Сможем ли мы добиться законности и справедливости использования каждого выделенного пользователям квадратного метра земли?

– Действительно, к сегодняшнему дню в соответствии с поручением Главы государства уже возвращено в госсобственность 5,15 миллиона гектаров неиспользуемых или же неэффективно используемых земель. Хочу особо подчеркнуть, что усиление контрольной работы косвенно подстегнуло землепользователей к более активному использованию земель. После выданных предписаний и предупреждений около 1,8 миллиона гектаров ранее простаивающих земель вовлечено в хозяйственный оборот. Это, по сути дела, результат активизации деятельности земельной инспекции, широкого использования возможностей космического мониторинга и дистанционного зондирования земли для усиления контроля процессов землепользования в цифровом формате. 94% изъятых угодий относятся к категории пастбищ, и они в первую очередь предназначены для удовлетворения потребностей личных подсобных хозяйств. Распределение земель входит в функцию местных исполнительных органов, и сегодня они активно занимаются этой работой в рамках правил, установленных земельным законодательством.

В свою очередь мы работаем над тем, чтобы придать этой работе максимальную прозрачность. Проводится объединение разрозненной информационной базы по земельным ресурсам, находящейся в различных минис­терствах и ведомствах, в единую информационную систему под эгидой Министерства сельского хозяйства. Она будет доступна всем, что позволит обеспечить максимальную прозрачность всех процедур, связанных с распределением и предоставлением сельхозугодий.

В то же время следует отметить, что освоение таких земель личными подсобными хозяйствами становится проблематичным из-за отдаленности их от населенных пунктов. И эту проблему нужно будет решать комплексно, кооперируя личные подсобные хозяйства, «подтягивая» к таким участкам необходимую инфраструктуру, расширяя законодательную базу такой работы.

– В течение долгого времени отношение к сельхозкооперативам в аграрной отрасли было неоднозначным. Есть примеры неудачного опыта, когда фермеры были сами не рады вступ­лению в эти формирования. Хотя идея привлекательная, к слову, в развитых странах коо­перация в аграрном секторе получила мощное развитие, помогает фермерам решать их проблемы. Объединятся ли казахстанские фермеры? Особенно это актуально для мелких крестьянских хозяйств, которых, кстати, большинство...

– Вы правы, в вопросах коопе­рации сельского хозяйства накопилось немало проблем. Поверхностные подходы и ошибки, допущенные в свое время, в определенной степени дискредитировали саму идею кооперации в глазах сельчан. Тем не менее в стране имеется немало положительного в этой сфере, в частнос­ти, в Жамбылской области скоопе­рировались личные подсобные хозяйства. Сегодня перед нами стоит задача распространять эти положительные примеры в других областях республики с учетом их региональных особенностей. На этот счет имеется и поручение Главы государства, утверждена специальная «дорожная карта», предусмотрены соответствующие финансовые ресурсы. Планируется приступить к этой работе со следующего года. Отмечу, здесь крайне важно не превратить ее в очередную кампанейщину.

В то же время имеется ряд проблем, требующих решения. Прежде всего это дальнейшее расширение существующей законодательной базы кооперации, введение новых инструментов государственного стимулирования и поддержки кооперативного движения, наделение дополнительными функциями и полномочиями местных исполнительных органов. Свои предложения на этот счет Министерство сельского хозяйства внесло в Парламент.

Хочу особо подчеркнуть, что развитие кооперации – реальный и действенный инструмент повышения эффективности производства, доказанный опытом развитых стран. И мы должны идти этим путем.

– По имеющимся данным, 76%, то есть основная часть всего технического «вооружения» отечественных механизаторов эксплуатируется более 15 лет. Знаю отдаленные районы, где земля десятилетиями не засевается по единственной причине – нет комбайнов. Старые, советские свое отслужили и сданы на металлолом, а новые не по карману... Как будет решаться проблема технического оснащения аграриев страны?

– Нужно отметить, что в пос­ледние годы доля новой сельхозтехники в машинном парке отрасли все же растет. Например, в 2017 году уровень обновления составлял всего 1,9%, а по итогам 2021 года – уже 4,3%. Главой государства поставлена задача увеличить этот показатель еще в два раза. И я считаю это возможным в среднесрочной перспективе, потому что фермерам сейчас предоставляются самые выгодные инструменты для приобретения новой техники: лизинг, субсидирование ставки кредитов по лизингу, возмещение инвестиционных затрат.

В августе заработала программа льготного кредитования для приобретения сельхозтехники отечественного производства за счет средств АО «Жасыл даму», на что направлено 40 миллиардов тенге. Условия самые лояльные: ставка вознаграждения всего 6% годовых без первоначального взноса. Выгоду фермеры оценили – меньше чем за полгода в лизинг куплено 1 068 единиц техники. Указанные программы господдержки будут продолжены министерством в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021–2025 годы.

– Нельзя не затронуть тему обеспечения страны сахаром. Известно, что отечественным перерабатывающим заводам не хватает сырья – сахарной свек­лы. Когда будет выращен достаточный урожай этой культуры? Какие условия для этого необходимы?

– Сахарный кризис в начале текущего года, вызванный санк­ционными ограничениями, показал, насколько уязвимой и чувствительной является система обеспечения потребностей внут­реннего рынка этим видом социально значимого продукта. Нам необходимо снизить долю импортозависимости, и для этого министерство готово в полной мере поддержать свекловодов. На сегодняшний день разработан и утвержден комплексный план развития сахарной отрасли на 2022–2026 годы. Предусмат­ривается доведение площади возделывания сахарной свеклы с сегодняшних 12 тысяч гектаров до 38 тысяч.

Нужно отметить, что с 2023 года будет увеличена до 40 тысяч тенге стоимость одной тонны сданной на переработку сахарной свеклы. Это станет возможным благодаря увеличению нормы субсидирования с 15 тысяч до 25 тысяч тенге. Такая высокая цена за выращенные сладкие корнеплоды призвана быть стимулом для свек­ловодов. Тем самым мы доведем рентабельность возделывания сахарной свеклы до уровня других культур и надеемся, что ее производство привлечет больше фермеров.

Кроме того, в рамках работы по совершенствованию мер господдержки отрасли прорабатывается вопрос увеличения с 25% до 50% норматива возмещения затрат на приобретение техники для выращивания сахарной свеклы, в том числе сеялок, ботворезов, свеклоуборочных комбайнов. Свекловоды продолжат получать субсидии в размере 50% на приоб­ретение оросительной техники, а также подведение необходимой инфраструктуры. Мы включили в перечень инвестиционного субсидирования строительство новых сахарных заводов, планируем возмещать за счет государст­ва до 25% капиталовложений.

В то же время сахарная свек­ла – достаточно влаголюбивая культура, и для ее выращивания необходимо обеспечить фермеров орошением. Мы это хорошо понимаем и рассматриваем возможность дислоцировать свек­ловичные поля в Павлодарскую область, где имеется до 60 тысяч гектаров орошаемых площадей. Параллельно будет активизирована работа по переработке сырца – сахарного тростника. Тут хочу пояснить: работа заводов по переработке сахарной свеклы сезонная – всего три месяца, поэтому, чтобы они не простаивали и для обеспечения страны сахаром, нужно также осваивать производство продукта из сахарного тростника.

Для этого, с одной стороны, предусматривается заключение долгосрочных контрактов на импорт этого сырья, а с другой – будут приняты меры по модернизации перерабатывающих мощностей самих сахарных заводов.

– В завершение – тема продовольственной безо­пасности нашей рес­публики. Какова ситуация с обеспеченностью казах­станцев основными продуктами питания, сколько и чего мы завозим? Как оценивается продовольственная безопасность государства с учетом сохраняю­щегося импорта продуктов?

– Политика, проводимая в области развития агропромышленного комплекса, в первую очередь направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны и физической доступнос­ти продуктов для населения.

На сегодняшний день обеспеченность внутреннего рынка собственными картофелем, огурцами, мукой и макаронными изделиями, рисом, куриными яйцами, подсолнечным маслом и говядиной составляет 80–100%. И это соответствует общепринятым нормам продовольственной безопасности. А вот, к примеру, по мясу курицы, яблокам, колбасным изделиям и рыбе мы зависим от их импорта.

Чтобы на прилавках магазинов преобладала отечественная продукция, да и в целом для развития АПК Правительством реализуются Концепция развития агропромышленного комплекса до 2030 года и Национальный проект по развитию АПК до 2025 года.

В частности, ведется планомерная работа по вводу в эксплуатацию молочно-товарных ферм, птицефабрик и мясоперерабатывающих предприятий. Также в южных регионах страны запланирована высадка интенсивных яблочных садов.

В рамках мер по увеличению производства сыров и творога в текущем году запущено 17 молочно-товарных ферм общей мощнос­тью 12,8 тысячи тонн молока (в Акмолинской области – восемь, в Алматинской и Костанайской – по две, в Жамбылской – пять). В целом до конца 2025 года планируется завершить 20 инвестиционных проектов по переработке молока, из них пять – это крупные предприятия по выпуску сыров и творога общей мощностью 161,2 тысячи тонн продукции.

Для уменьшения зависимос­ти от импорта мяса птицы в 2021 году дополнительно введено в эксплуатацию 11 птицефабрик мощностью 58 тысяч тонн продукции. Это позволило за 9 месяцев 2022 года произвес­ти в целом 214,6 тысячи тонн курятины, что больше на 2,8% по сравнению с аналогичным позапрошлогодним периодом. В текущем году в Северо-Казахстанской области введена в строй птицефабрика общей мощностью 1 тысяча тонн мяса птицы.

Увеличены производственные мощности трех крупных бройлерных фабрик: ТОО «Макинская птицефабрика», «Аулие-Ата феникс» и АО «Усть-Каменогорская птицефабрика». В целом достичь полного импортозамещения в этой отрасли планируется к 2025 году. Это произойдет за счет строительства и модернизации 23 птицефабрик общей мощностью в 223,1 тысячи тонн продукции в год.

Для увеличения отечественного выпуска колбасных изделий в 2021 году запущено семь мясокомбинатов мощностью 36 тысяч тонн мясопродуктов. В общей сложности расширение производства позволило с начала года произвести 47,5 тысячи тонн колбасных изделий, что больше на 4,8% в сравнении с 2021 годом. До конца 2025 года планируется осуществить 24 инвестиционных проекта по переработке мяса, в том числе запуск четырех крупных предприятий по производству колбасных изделий общей мощностью в 87,4 тысячи тонн.

В связи с вышесказанным хочу обратиться к согражданам. Дорогие соотечественники! Государство всячески поддерживает казахстанских производителей, сделайте это и вы! Чаще покупайте отечественную продукцию, она ничем не уступает, а во многом даже превосходит завозные продукты!

Выиграют в итоге все – бизнес, производители, в целом казах­станская экономика, а главное – потребители.

Завершая нашу беседу, особо отмечу: по итогам 10 месяцев отрасль показала наиболее высокий темп роста в отечественной экономике. Объем валовой продукции сельского хозяйства с начала года увеличился на 8,2% и составил 8,1 триллиона тенге. Мы являемся лидерами по этому показателю среди стран ЕАЭС. Существует выражение «Кто любит трудиться, тому есть чем гордиться». Нынешние достижения – это только начало, ведь мы в своей работе установили высокую планку.

Пользуясь случаем, поздравляю с Днем работников сельского хозяйства всех наших сограждан, которые имеют отношение к этому празднику! Так совпало, что в этом году дата приходится на еще одно важное для всей страны событие – президентские выборы. Пусть цветет и развивается наш Казахстан! Желаю фермерам, работающим с землей, богатых урожаев, животноводам – хороших привесов и удоев! Благополучия вам и вашим семьям!

– Благодарим за интервью. С профессио­нальным праздником!